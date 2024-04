Real-City partita ‘illegale’: tutti se la prendono con… Allegri

Serata di Champions League tra emozioni e ribaltoni incredibili, il web si scatena su Ancelotti e Allegri in Real Madrid-Manchester City

Niente squadre italiane in Champions League, ma è una serata dove di certo gli amanti del calcio e in generale gli spettatori neutrali non si stanno annoiando. Grande spettacolo e gol a ripetizione nei primi tempi di Arsenal-Bayern Monaco e Real Madrid-Manchester City, al netto di atteggiamenti difensivi rivedibili, errori e colpi di fortuna rocamboleschi.

Sviluppo pazzesco in particolare al ‘Bernabeu’, dove il Real inizia malissimo, subisce gol immediatamente e rischia di capitolare altre volte in pochi minuti. Poi, all’improvviso, si svegliano i ‘Blancos’ che vengono aiutati anche dalla buona sorte: due gol in due minuti, con conclusione di Camavinga da fuori senza pretese deviata spiazzando Ortega e con una ripartenza di Rodrigo finalizzata con un altro tiro deviato. Ancelotti ancora una volta risorge dalle sue ceneri improvvisamente e il parallelismo con Allegri viene spontaneo a molti commentatori dei social. Ma il tecnico livornese viene anche preso come metro di paragone per un calcio che con le sue squadre sarebbe impossibile vedere, con ritmi elevatissimi e una proposta di calcio offensivo decisamente fuori dai suoi canoni. Ecco una raccolta dei migliori post su ‘X’ quanto a ironia:

Mi dicono dalla regia che #Allegri è a casa a guardare #RealMadridManchesterCity e al 2 a 1 dopo 15 minuti abbia cominciato ad urlare ed inveire contro la tv per la spavalderia dei giocatori a non gestire il gioco ma anzi nel buttarsi in avanti! — Oscar Hiljemark (@e_che_te_frega) April 9, 2024

Il Real Madrid di Ancelotti è il sogno di un’intera carriera di Macs nelle sue mani sarebbe la sua creatura perfetta, la fine e l’inizio pic.twitter.com/pny8ANBhec — Mago Merlino (@heyjude_90) April 9, 2024

Cos’ha da invidiare il gioco della Juve di Allegri a quello di #RealMadridManchesterCity? — Jimbo🇨🇺🇵🇸 (@Jimbo7631) April 9, 2024

Difesa alla Vincenzo Iraniano qui.

Ma anche Pioliana a tratti.#RealMadridManchesterCity — Michele (@michelemanus_) April 9, 2024

In #RealMadridManchesterCity si intravedono tracce di allegrismo #ChampionsLeague — Luigi Bernardi 🏳️‍🌈 🇵🇸 (@Luber_80) April 9, 2024

Se solo avessi un terzo del culo di Ancelotti avrei vinto al SuperEnalotto — smog (@mario16831di) April 9, 2024

Un autogol e mezzo e Ancelotti ancelotting!#RealMadridManchesterCity — Mario Aiello 💛🧡❤️ ☮️  (@mar_aie) April 9, 2024

Il culo di Ancelotti è una cosa umanamente inspiegabile.

2 autogoal in 1 minuto — QuestalaprendevaancheHandanovic (@PagliariCarlo) April 9, 2024

Mamma mia che partita e io che penso che in squadra ho De Sciglio #RealMadridManchesterCity — Crisman☁️✨ (@criss9924) April 9, 2024