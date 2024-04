Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 9 aprile

Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, martedì 9 aprile 2024

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, martedì 9 aprile 2024, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

La Gazzetta dello Sport titola con ‘Inter Stellare’ dopo la vittoria in extremis sul campo dell’Udinese che avvicina ancora di più lo scudetto, con la possibilità che il derby col Milan decida tutto. Di spalla ‘Gran Signora’ con la foto di Felipe Anderson, primo colpo bianconero. A due giorni da Milan-Roma poi c’è ‘È Coppa Mia’ con Leao e Dybala. E ancora ‘Carletto&Pep’, Real-City nella super serata di Champions.

Il Corriere dello Sport titola invece ‘L’Inter ha fretta’, col derby come possibile capolinea. Di spalla ‘Ancelotti-Pep sfida galattica’ con appuntamento stasera ore 21. E ancora ‘DDR, una Roma versione derby’ a due giorni dalla supersfida al Milan. In taglio basso ‘Juve, la Champions in pugno’.

Infine su Tuttosport si apre con ‘Furia Max: ‘Ora derby e 2o posto’!” In taglio alto: ‘È di Frattesi l’urlo scudetto’, poi ancora di spalla “Buongiorno ha la testa Sinner” e a dirlo è il suo scopritore. In taglio basso ‘Real-City: sfilata di Golden Boy’, “Show e B, che Mantova! Esulta anche la Juve Stabia”.

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri del 9 aprile 2024

Dall’Italia all’estero con le prime pagine dei quotidiani sportivi stranieri di oggi, martedì 9 aprile 2024.

All’estero la Champions al centro. In spagna non si parla di altro, di Real Madrid-Manchester City e di Guardiola contro Ancelotti e il Real. “Pep, al asalto” titola il Mundo Deportivo mentre Sport apre con ‘Pep reta al Madrid’, ovvero Pep sfida il Madrid.