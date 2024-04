“Punto di non ritorno”: caos totale Allegri-Juventus, cosa è successo

Per Allegri alla Juventus è ormai arrivata la fine, il post partita con la Fiorentina è stato incandescente: “Casino totale”

Una vittoria che serve per la classifica ma che non cambia il futuro. La Juventus batte la Fiorentina e si avvicina alla Juventus, ma quel che lascia il successo contro i viola è qualcosa che va oltre il presente.

Le cronache parlano di un post gara rovente, di uno spogliatoio Juve che ha visto scene molto particolari e che avranno un peso definitivo sulle scelte che la dirigenza bianconera sarà obbligata a fare. Scelte che porteranno con ogni probabilità all’addio di Allegri con Thiago Motta favorito numero uno per la panchina bianconera.

Una scelta che è stata in un certo senza accelerata da quel che è accaduto nel post Juve-Fiorentina, almeno stando a quanto raccontato da diverse fonti. In particolare Luca Momblano a ‘juventibus’ spiega senza risparmiare particolari quanto è successo tra dirigenti, allenatore e calciatori della Juventus: “Siamo arrivati al punto di non ritorno. È finita l’esperienza Allegri-Juventus e la bagarre sul futuro sarà aperta ancora in maniera più potente. C’è stata una tensione che ha sconfinato totalmente, una tensione che è andata oltre”.

Juventus, scintille post Fiorentina: “Scontro totale”

Momblano nelle sue dichiarazioni parla di ‘scontro totale’ e racconta che al caos che c’è stato hanno partecipato tutte le componenti del club: sia la dirigenza, con Giuntoli e Manna, sia i calciatore con il capitano Danilo tra i protagonisti, oltre ovviamente ad Allegri.

“Tra gli attori protagonisti del post partita ci sono gli uomini che contano – il racconto di Momblano -: Allegri, Manna, Danilo e anche Cristiano Giuntoli. Tutti in presenza nel casino totale. È successo qualcosa di importantissimo, di rilevante: se qualcuno di costoro é andato fuori controllo vedremo gli effetti”.