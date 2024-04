Commissioni dall’Inter non dichiarate: maxi multa

Il tribunale ha imposto il maxi risarcimento nei confronti del calciatore per la vicenda risalente all’estate del 2018

Ribadendo la sentenza che era già stata emessa in primo grado, la Corte d’Appello di Amsterdam ha accolto le richieste di Stefan de Vrij nell’ambito del famoso trasferimento che lo vide protagonista nell’estate 2018. Il centrale olandese, infatti, era stato prelevato dall’Inter a parametro zero dopo la scadenza del contratto con la Lazio.

Il tribunale olandese, nello specifico, ha stabilito che la nota agenzia sportiva SEG (Sports Entertainment Group) dovrà corrispondere un risarcimento pari a 5,2 milioni di euro al centrale di proprietà dell’Inter. Una sentenza che va a modificare leggermente quella emessa in primo grado, che aveva fissato la somma da corrispondere al calciatore a 4,75 milioni di euro, ma che in sostanza ribadisce le ragioni del calciatore.

La SEG, come spiegato dal ‘telegraaf’ in Olanda, dovrà risarcire de Vrij per non aver notificato al calciatore la cifra incassata dall’Inter sotto forma di commissioni per aver mediato l’affare a costo zero con i nerazzurri, nonostante fosse obbligata a farlo. A poco è servita la tesi difensiva presentata dalla nota agenzia, secondo cui l’obbligo non sarebbe dovuto scattare per non aver assistito direttamente de Vrij, bensì l’Inter.

Il tribunale, invece, ha decretato che – alla luce di un accordo riconosciuto dalla legge e stipulato tra le due parti – la SEG aveva l’obbligo di comunicare a de Vrij i propri interessi economici, pari a circa 9,5 milioni di euro di commissioni ai fini della definizione del passaggio del difensore ai nerazzurri. Violando tale norma, per non aver comunicato l’importo, l’agenzia dovrà risarcire i danni al calciatore stimati in 5,2 milioni.

Stefan de Vrij, che nel 2022 aveva fatto causa alla SEG per le commissioni non comunicate nell’ambito del suo trasferimento, aveva anche deciso di cambiare management.

Da due anni, infatti, il difensore che la scorsa estate ha siglato un nuovo contratto di due anni con l’Inter, è entrato ufficialmente a far parte della scuderia di Federico Pastorello.