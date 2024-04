“Centocinquanta milioni”: così Inzaghi lascia l’Inter

L’Inter si avvicina a vincere lo scudetto ma potrebbe perdere Simone Inzaghi: centocinquanta milioni di euro ed è addio

La seconda stella è lì, sempre più vicino. Simone Inzaghi ha portato l’Inter ad un passo dal ventesimo scudetto ed ora sta per arrivare il momento di godersi la festa.

Dopo sarà anche quello delle scelte e non è detto che l’allenatore di Piacenza e la Beneamata resteranno insieme. La volontà della società è chiara, ma il tecnico potrebbe riflettere su quanto può ancora dare all’Inter ed essere tentato da una nuova avventura. Di questo si è parlato a ‘Tv Play’ con l’ipotesi di un addio di Inzaghi ai nerazzurri con destinazione, neanche a dirlo, Premier League.

Potrebbe arrivare proprio dall’Inghilterra l’offerta irrifiutabile per Inzaghi. Lo pensa Gianluca Rossi che analizza così lo scenario che potrebbe portare ad una separazione tra tecnico e Inter: “Mi piacerebbe che fosse la prima estate, dopo tante estati, senza la grande cessione. M se arriva qualcuno dalla Premier e gli garantisce 150 milioni per il mercato, uno che ha dovuto sempre fare al risparmio, io fossi Inzaghi me la farei qualche domanda. Può succedere, però tutti dicono un altro anno vogliono stare qui. Sarà vero? Voglio vedere, se gli offrono quello che ho detto, se dice no”.

Inter, Inzaghi ai saluti:” L’aspetto economico sposta”

Credo ad una conferma, invece, Stefano Fiore che comunque non dimentica quanto importante può essere il fattore monetario: “L’aspetto economico sposta, ma mi piace pensare che Inzaghi possa restare un altro anno”.

Obiettivo Mondiale per club anche per Lodovico Spinosi che vede un Inzaghi per almeno un altro anno in nerazzurro: “L’idea è quella di proseguire insieme. Poi ci sono panchine importanti che si liberano. Ad oggi nella testa dell’Inter c’è di avere Inzaghi al Mondiale per club”. Sarà la stessa idea del tecnico? Non è ancora il momento della risposta a questa domanda: c’è da cucire la seconda stella sulla maglia nerazzurra.