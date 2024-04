Sta per dire addio alla Juve: affare a un passo dalla chiusura

L’operazione consentirà ai bianconeri di incassare circa 8 milioni di euro. Ecco tutti i dettagli

È a un passo dal salutare definitivamente la Juventus. A Torino è approdato nell’estate 2018, da giovanissimo dopo le esperienze in Patria.

Koni De Winter sta per dire addio ai bianconeri e diventare un calciatore del Genoa a tutti gli effetti. L’obbligo di riscatto del difensore belga è condizionato alla salvezza della formazione di Gilardino (con la vittoria di ieri ormai in cassaforte) e al raggiungimento di 23 presenze in campionato, da almeno 45′ ciascuna. E al classe 2002 manca davvero pochissimo per conquistare questo traguardo, visto che è a 22 partite e mezzo con la maglia del ‘Grifone’.

Juventus: 8 milioni dall’operazione De Winter-Genoa

I prossimi match, a partire da quello con la Fiorentina, saranno quindi decisivi affinché De Winter diventi tutto del Genoa.

L’operazione De Winter permettà alla Juventus di incassare circa 8 milioni di euro, più altri 2 in qualità di bonus. Il futuro del ragazzo di Anversa potrebbe però non essere al Genoa, considerato che sulle sue tracce risultano esserci alcuni club inglesi. Come accaduto per Dragusin, pure lui preso dai bianconeri per una cifra molto bassa, il club del fondo 777Partners potrebbe realizzare una corposa plusvalenza nel calciomercato estivo che verrà.