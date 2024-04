Spalletti lo fa fuori: Europeo a rischio per un altro Azzurro

Spalletti può escluderlo, Europeo a rischio per un altro Azzurro. La situazione e tutti gli aggiornamenti dopo l’ultimo turno di campionato

Manca solo il posticipo Udinese-Inter per mandare in archivio anche la 31esima giornata di Serie A. Un turno caratterizzato dall’infuocato Derby della Capitale fra Roma e Lazio.

A deciderlo è stato Gianluca Mancini, finito al centro delle polemiche nel post partita in seguito ai festeggiamenti con i propri tifosi. Sotto la Curva Sud, infatti, il difensore giallorosso ha sventolato una bandiera con i colori della Lazio ed un ratto al centro.

Nonostante le scuse immediate di Mancini, la Procura FIGC ha aperto un fascicolo per l’episodio. Il giocatore rischia da una possibile ammenda alla squalifica, ma non solo.

Roma, a rischio per Mancini anche Euro 2024: le ultime

Mancini rischia grosso. Secondo quanto riferito da ‘Libero’, come giocatore d’interesse azzurro, ora il difensore vede diminuire le possibilità di essere convocato per l’Europeo in programma la prossima estate.

Spalletti ha più volte sottolineato che per far parte della spedizione in Germania servono valori tecnici ma anche morali, imprescindibili per un giocatore che indossa la maglia azzurra. Nel frattempo, è quasi scontata una sanzione federale: Mancini potrà essere multato o addirittura squalificato. Spalletti osserva interessato in attesa della sua decisione.