Pagato 80 milioni di euro: Marotta può portarlo all’Inter a meno di 10

Sempre a caccia di occasioni sul mercato per rinforzare l’Inter, Beppe Marotta prepara un colpo in saldo per un giocatore costato 80 milioni

Rinforzare la rosa spendendo poco. Da anni questa è la politica dell’Inter in tema di calciomercato e l’amministratore delegato Beppe Marotta ha dimostrato di essere un ‘mago’ quando si tratta di prendere calciatori in scadenza di contratto oppure in saldo.

Per la prossima stagione, i nerazzurri hanno già chiuso l’accordo con due futuri svincolati: si tratta del centrocampista Zielinski dal Napoli e dell’attaccante Taremi dal Porto. Ora si guarda al reparto arretrato, dove il primo nome sulla lista sembra essere quello di Hermoso dell’Atletico Madrid, anche se la concorrenza è tanta. Ma oltre a un difensore centrale, ad Appiano Gentile potrebbe sbarcare anche un altro portiere da affiancare a Sommer. Nelle pochissime occasioni in cui è stato chiamato in causa, Audero si è dimostrato un buon vice, ma l’Inter non intende spendere i 6,5 milioni di euro pattuiti la scorsa estate per riscattarlo dalla Sampdoria. Si è parlato molto anche del brasiliano Bento, ma l’inserimento dei club della Premier League rischia di far alzare troppo il suo prezzo. E allora spunta un’altra pista.

Calciomercato Inter, occasione Kepa dal Chelsea: il Real Madrid non lo riscatta

A proposito di mancati riscatti, il Real Madrid ha già deciso di non confermare l’estremo difensore in prestito Kepa Arrizabalaga il prossimo anno, diventato la terza scelta di Ancelotti dietro a Courtois e Lunin.

Il 29enne portiere basco, quindi, tornerà al Chelsea, club proprietario del suo cartellino. I Blues avevano speso ben 80 milioni di euro nel 2018 pagando l’intera clausola di rescissione per prelevarlo dall’Athletic Bilbao. Ma il suo rendimento in Inghilterra non è stato all’altezza della spesa e delle aspettative. Ad oggi il suo valore si attesta intorno ai 12 milioni di euro, ma pur di non perderlo a costo zero nel 2025, i londinesi sono disposti a cederlo ad una cifra inferiore la prossima estate. Secondo quanto riportato dal sito ‘masfichajes’, l’Inter vorrebbe approfittare della situazione per portarlo a Milano. Ma Kepa dovrà ridursi notevolmente l’ingaggio se vorrà provare a rilanciare la sua carriera in Italia.