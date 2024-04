Il MIlan ha già perso il derby con l’Inter: corrono subito ai ripari

Milan e Inter si sfidano sul mercato per uno dei centrali più forti del campionato, che però ha già scelto: i rossoneri hanno il piano B

Il Milan continua a volare in campionato e spera di farlo anche in Europa League, quando giovedì incontrerà la Roma a San Siro nell’andata dei quarti di finale. Un magic moment che ovviamente non scalfisce lo scudetto destinato all’Inter, ma blinda il secondo posto e fa entrare alla grande la squadra di Pioli verso il vero grande obiettivo di questo finale di stagione, appunto il trofeo europeo.

Ma la questione mercato resta apertissima e già ora bisogna costruirlo in maniera concreta in vista dell’estate. Anche perché saranno di sicuro già due i nomi pesanti da sostituire. Parliamo di due senatori come Olivier Giroud e Simon Kjaer. Il primo volerà in Mls e infatti in via Aldo Rossi stanno studiando la futura punta del Milan, per cui verosimilmente dovranno spendere anche parecchio, almeno 30-40 milioni. I nomi sono tanti, dal solito Guirassy a Gyokeres, David, Zirkzee, Sesko e Boniface. Tutti (o quasi) costosissimi. Moncada e Furlani sondano, in attesa anche di dirimere il nodo allenatore con Pioli che però si sta effettivamente guadagnando la conferma sul campo. E ora il suo futuro sembra decisamente più al sicuro. Anche in difesa però servirà un innesto di quelli pesanti, ad esempio Alessandro Buongiorno che – al netto degli infortuni e di un po’ di sfortuna – si è affermato come uno dei migliori centrali del campionato.

Buongiorno ha scelto l’Inter, il Milan corre ai ripari

Il derby con l’Inter per il capitano del Torino è aperto, ma in questo momento lo scenario non è dei più positivi per i rossoneri. Secondo ‘Il Corriere dello Sport’, sostanzialmente Buongiorno ha scelto l’Inter, lo ha già fatto sapere nella tournée americana ai compagni di Nazionale che giocano in nerazzurro. Non avrebbe dubbi se ci fosse la possibilità, per Marotta è il primo nome della lista ma il Torino è bottega cara e vorrebbe addirittura 40 milioni.

Difficile se non impossibile per l’Inter, che non a caso pensa anche ad altri nomi come Beukema del Bologna, Schuurs sempre del Torino che però deve ancora rientrare dall’infortunio al crociato, e Bijol dell’Udinese. Nomi senza dubbio molto meno cari. La preferenza per l’Inter e il costo alto sono due begli ostacoli per il Milan, che non a caso osserva altri profili in giro per l’Europa. Ad esempio non molla Konstantinos Koulierakis, centrale greco del PAOK Salonicco, classe 2003. Come rivelato da ‘Sportime’, infatti, emissari rossoneri erano presente in tribuna ieri nel big match contro l’AEK Atene per osservare proprio il giovane difensore. Per cui il Milan potrebbe tornare alla carica in estate.