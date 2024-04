Ha firmato con la Juventus fino al 2027: annuncio UFFICIALE

La Juventus ha annunciato la firma sul rinnovo di contratto fino al 30 giugno 2027: c’è anche il comunicato ufficiale

La notizia ora è ufficiale: la Juventus ha comunicato il rinnovo fino al 30 giugno 2027. Il comunicato è stato diramato pochi minuti fa: il club bianconero ha blindato Nikola Sekulov, 22 anni, centrocampista della Next Gen che nella prima parte di stagione ha vestito la maglia della Cremonese.

Il calciatore, come si legge nella nota pubblicata dal club, ha firmato per altre tre stagioni: già primatista di presente nella squadra B della società bianconera (è a quota 97), dal suo ritorno a Torino ha collezionato 12 presente con la Next Gen con quattro gol e due assist. Recente il suo debutto in prima squadra, in occasione della partita persa in casa della Lazio dello scorso 30 marzo.