UFFICIALE: gol dopo un minuto e squadra ritirata dal campo

Clamorosa polemica in campo, partita che dura di fatto un minuto: squadra immediatamente ritirata e rientrata negli spogliatoi dopo il gol

Le polemiche in campo, quando si tratta di match calcistici e soprattutto di una certa importanza, non mancano mai. Ma la protesta inscenata da una società che ha ritirato la squadra dopo un minuto forse non ha precedenti.

Parliamo della contestatissima Supercoppa di Turchia tra Galatasaray e Fenerbahce. Il club gialloblù, già infuriato con la propria lega calcistica per le polemiche arbitrali e per le vicende legate all’aggressione subita dai propri giocatori con il Trabzonspor, al punto da ipotizzare di abbandonare il campionato nazionale e iscriversi in una lega estera, aveva chiesto il rinvio della partita, oppure avrebbe schierato la propria formazione Under 19. Proposito effettivamente messo in pratica, con i giovani calciatori del Fenerbahce che hanno raggiunto il luogo della partita solo a pochissime ore dal fischio d’inizio, avendo già giocato in giornata nel proprio campionato di riferimento. Dopo 50 secondi, il Galatasaray è andato a segno. A quel punto, il Fenerbahce è rientrato negli spogliatoi senza riprendere il gioco. Protesta eclatante che farà molto discutere.