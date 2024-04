Svelato il vero segreto del Milan: così ha ottenuto solo vittorie

Il cammino del Milan in campionato prosegue a gonfie vele: non ancora tramontato il sogno della seconda stella, i rossoneri possono contare su un segreto: ecco qual è

Con il Lecce, con i gol del numero 9, Olivier Giroud, del numero 10, Rafael Leao, e il numero 11, Christian Pulisic, il Milan ha ottenuto la settima vittoria di fila tra campionato e coppe. Una bella notizia considerato che giovedì la squadra di Stefano Pioli ospiterà la Roma di Daniele De Rossi per i quarti di finale di Europa League, ma anche perché il secondo posto in Serie A è stato blindato, e si può ancora sperare nel sogno della seconda stella da portare a casa prima dei ‘cugini’ dell’Inter.

Ecco, oltre alla ritrovata armonia in campo, secondo i più attenti, i rossoneri avrebbero anche un altro asso nella manica per provare a rubare alla squadra di Simone Inzaghi il titolo che sembra essersi già messa in tasca. Giuseppe Pastore, giornalista molto seguito sui social e (anche) tifoso del Milan, ha notato che una determinata maglia, gli uomini del parmense non hanno mai sbagliato un colpo.

La maglia porta fortuna del Milan: con quella unicorno sei vittorie su sei

In particolare, la maglietta unicorno, ovvero quella rosa e blu, non esattamente i colori sociali del Milan, gli undici di Pioli hanno portato a casa sei vittorie su sei, e quindi con Verona, Udinese, Frosinone e per ultimo il Lecce in campionato, contro il Newcastle in Champions League, e contro lo Slavia Praga nella seconda competizione Uefa.

Non è troppo bella, ha detto il cronista, ma molto efficace, tanto che ha contribuito a una striscia di vittorie consecutive che in casa del Diavolo non si vedeva addirittura dalla stagione 2004-05, quando sulla panchina sedeva un certo Carlo Ancelotti.

Aggiornamento sul percorso netto del #Milan quando indossa la rutilante maglia unicorno: sei partite (vs Verona, Newcastle, Udinese, Frosinone, Slavia Praga e Lecce) e sei vittorie. — Giuseppe Pastore (@gippu1) April 6, 2024

In quell’occasione, le partite vinte di fila furono nove, ovvero da Messina-Milan 1-4 del 2 febbraio a Milan-Sampdoria 1-0 del 13 marzo. La voglia di battere questo primato è tanto, motivo per il quale la Roma è assolutamente avvisata.