Panca che scotta per Allegri: la risposta dell’Allianz Stadium

Si intensificano i rumors su un divorzio di Massimiliano Allegri con la Juventus: l’accoglienza dei tifosi bianconeri all’Allianz Stadium nel match contro la Fiorentina

Partita delicata per la Juventus contro la Fiorentina, che vuole ritornare alla vittoria che manca in campionato dal match del 25 febbraio con il Frosinone.

Appena 7 punti nelle ultime nove gare di Serie A per i bianconeri di Allegri, che hanno però ritrovato un minimo di slancio dopo il fondamentale successo in Coppa Italia di martedì sempre all’Allianz Stadium contro la Lazio. La Juve vuole approfittare per il terzo posto della frenata del Bologna e allo stesso tempo tenere a debita distanza la Roma per il piazzamento tra le prime quattro in Champions League. Gara quindi da non fallire per la ‘Vecchia Signora’, che nel reparto offensivo farà leva sui due grandi e attesissimi ex: Dusan Vlahovic e Federico Chiesa. La coppia bianconera (ancora a secco con la Viola dal momento del loro arrivo sotto la Mole) ha trascinato la Juventus contro la Lazio ed è chiamata a dare delle risposte importanti anche questa sera nell’incrocio con la Fiorentina di Italiano.

Juventus-Fiorentina, l’accoglienza dei tifosi per Allegri

Il numero 7 sta ritrovando la gamba dei tempi migliori e nel prepartita è stato premiato tra gli applausi come miglior giocatore della Juve del mese di marzo. Momento positivo anche per Vlahovic, capocannoniere della squadra di Allegri con 16 centri stagionali.

🏟️ #JuveFiorentina – L’Allianz Stadium scandisce a gran voce il nome di Massimiliano #Allegri alla lettura delle formazioni, dalle tribune arriva anche qualche fischio isolato 📲 @calciomercatoit — Giorgio Musso (@GiokerMusso) April 7, 2024

Sotto osservazione inevitabilmente c’è anche l’allenatore bianconero, con le voci su un divorzio a fine stagione che si sono intensificate negli ultimi tempi. Allegri non è mai stato così lontano dalla Juventus e il primo nome sulla lista di Giuntoli per rimpiazzarlo rimane Thiago Motta, protagonista di un grande campionato finora alla guida del Bologna. Intanto l’Allianz Stadium si schiera al fianco del tecnico toscano: scandito a gran voce il nome di Allegri (specialmente dalla curva) alla lettura delle formazioni, con qualche fischio isolato arrivato dalle tribune. Il popolo bianconero, come successo anche in altre circostanze, si spacca su Allegri: a fine stagione la resa dei conti, quando sarà svelato il destino dell’allenatore livornese.