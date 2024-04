PAGELLE E TABELLINO JUVENTUS-FIORENTINA 1-0: Szczesny salva tutto, fantasma Belotti

Voti, pagelle e tabellino di Juventus-Fiorentina, match dell’Allianz Stadium valevole per la 31° giornata del campionato di Serie A. Vittoria fondamentale per i bianconeri: decide il quarto gol stagionale di Gatti

La Juventus estorva la vittoria in campionato dopo un mese e mezzo e scaccia le paure in campionato, compiendo un deciso passo avanti verso l’accesso in Champions League.

All’Allianz Stadium decide la quarta rete stagionale di Gatti, tra i migliori della compagine bianconera insieme a Szczensy. Il portiere polacco è decisivo nella ripresa sulla magia di Nico Gonzalez, sugli scudi nello scacchiere gigliato. Danilo va in difficoltà sull’argentino nel secondo tempo, mentre Belotti è un fantasma al centro dell’attacco di Italiano e va fuori già all’intervallo.

JUVENTUS

Szczesny 7,5

Gatti 7,5

Bremer 7

Danilo 5,5

Cambiaso 5,5 (75′ Alcaraz SV)

McKennie 6,5

Locatelli 6

Rabiot 5,5

Kostic 6,5 (61′ Iling-Junior 5,5)

Chiesa 6 (61′ Yildiz 6)

Vlahovic 5,5 (86′ Kean SV)

Allenatore Allegri 6,5 – Juve padrona del campo nel primo tempo e che meriterebbe anche il raddoppio. Bianconeri brillanti e propositivi, mentre nella ripresa il baricentro si abbassa pericolosamente. Salvato da Szczesny, sono però tre punti preziosissimi nella corsa Champions. Seconda vittoria pesante dopo il successo di martedì contro la Lazio.

TOP Juventus: Szczesny 7,5 – Spettacolare e provvidenziale l’intervento sulla traversa a scavare il risultato sul mancino telecomandato di Nico Gonzalez. Tre punti d’oro per la Juve: c’è il merito – soprattutto – del portiere polacco.

FLOP Juventus: Danilo 5,5 – Parte bene, nella ripresa invece son dolori quando Nico Gonzalez cambia passo. Szczesny salva lui e la Juventus.

FIORENTINA

Terraciano 6

Kayode 6,5 (84′ Dodo SV)

Milenkovic 5

Ranieri 5,5

Biraghi 5,5

Mandragora 5 (46′ Maxime Lopez 6,5)

Bonaventura 6,5

Nico Gonzalez 6,5

Barak 5 (59′ Beltran 5,5)

Kouame 5 (59′ Nzola 5)

Belotti 4,5 (46′ Sottil 5,5)

Allenatore Italiano 5,5 – Fiorentina spenta nel primo tempo e che fa il solletico a Szczesny. Altra storia nella ripresa, quando Nico Gonzalez va a un passo dall’1-1 dopo il vantaggio bianconero come Gatti. Viola a metà ed Europa sempre più lontana via campionato.

Arbitro La Penna 6

TOP Fiorentina: Nico Gonzalez 6,5 – Primo tempo un po’ abulico, non sgasa sulla trequarti bianconera. Nella ripresa cambia pelle: mette all’angolo Danilo e solo uno strepitoso Szczesny gli nega la rete del pareggio.

FLOP Fiorentina: Belotti 4,5 – Impalpabile, sovrastato da Bremer. Mai un guizzo davanti a Szczesny: Italiano lo tira giustamente fuori all’intervallo.

Il tabellino di Juventus-Fiorentina: Gatti graffia, Nico Gonzalez non basta

JUVENTUS-FIORENTINA 1-0

21′ Gatti

Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso (75′ Alvaraz), McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic (86′ Kean). A disposizione: Perin, Pinsoglio, Rugani, Djalò, Alex Sandro, De Sciglio, Miretti, Nicolussi Caviglia, Weah. Allenatore Allegri

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Kayode (84′ Dodo), Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Mandragora (46′ Maxime Lopez), Bonaventura; Nico Gonzalez, Barak (59′ Beltran), Kouame (59′ Nzola); Belotti (46′ Sotitl). A disposizione: Christensen, Martinelli, Comuzzo, Martinez Quarta, Faraoni, Parisi, Duncan, Arthur, Castrovilli, Infantino, Ikone. Allenatore: Italiano

Arbitro: La Penna (Sez. Roma)

VAR: Di Paolo

Ammoniti: Cambiaso (J), Yildiz (J), Beltran

Espulsi: –

Note: recupero 2′ e 4′; spettatori 37.994