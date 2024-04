Lo mollano alla Fiorentina: un nuovo gigante per la Juve

L’affare con la Fiorentina è saltato, ora la Juve punta un nuovo gigante per la sua difesa: ecco i progetti per la prossima estate

Fiorentina e Juve si stanno sfidando in questi istanti sul campo, ma i progetti delle due squadre sul calciomercato vanno avanti, dopo le trattative degli ultimi anni. Basta citare gli arrivi di Dusan Vlahovic e Federico Chiesa a suon di milioni, ma anche Nikola Milenkovic era entrato nel mirino dei bianconeri, senza andare a buon fine, in quel caso.

Il serbo piaceva tanto alla Vecchia Signora, ma alla fine il centrale ha rinnovato il contratto con la Viola fino al 2027, richiedendo quindi un investimento piuttosto importante per il cartellino. In questa stagione poi, il ragazzo non ha rispettato gli standard attesi, diventando protagonista di tanti errori banali e senza eccellere nella retroguardia di Vincenzo Italiano, tanto da essere criticato da molti tifosi.

Ora l’affare non è più in ballo, ma la Juve è pronta a un investimento differente in difesa, soprattutto se dovesse essere confermato Massimiliano Allegri. Nella sua difesa a tre, serve un braccetto di sinistra o almeno un calciatore di piede mancino per impostare l’azione anche da quel lato di campo. Stavolta, i torinesi potrebbero pescare un nuovo talento in Premier League.

Milenkovic dimenticato dalla Juve: occhio all’occasione Badiashile

Benoit Badiashile non sta vivendo una grande stagione con la maglia del Chelsea. Il francese ha giocato solo 11 partite e di queste il 27 per cento da titolare, con a referto solo un assist. A 23 anni, il suo percorso dovrà proseguire con maggiore continuità e le sue esigenze potrebbero coincidere con quelle della Juve, nonostante il contratto che lo lega ai Blues fino al 2030.

In realtà, potrebbe essere anche un vantaggio, dato che le due squadre potrebbero impostare un prestito biennale con diritto di riscatto e controriscatto. L’opportunità potrebbe diventare sempre più calda nei prossimi mesi, soprattutto se nel frattempo non dovessero emergere altre occasioni in quella zona di campo.