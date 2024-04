Juventus, Kostic carica i suoi: “Una partita importante per noi”

Cresce l’attesa per il fischio d’inizio di Juventus-Fiorentina: punti pesanti in palio all’Allianz Stadium

La Juventus va a caccia di una vittoria contro la Fiorentina che potrebbe avere un significato importantissimo sotto tanti punti di vista.

Dopo la vittoria sulla Lazio in Coppa Italia, la Juventus cerca una gioia anche in campionato, provando ad approfittare del mezzo passo falso del Bologna per blindare il terzo posto. All’Allianz Stadium arriva la Fiorentina in un posticipo dal sapore speciale vista la storica rivalità che divide le due società.

Conquistare l’intera posta in palio nel posticipo domenicale, infatti, permetterebbe alla Juventus di muovere un passo importante nella corsa per il ritorno in Champions League. A confermarlo è stato l’esterno bianconero Filip Kostic, intervenuto ai microfoni di Dazn nel prepartita di Juventus-Fiorentina.

Juventus-Fiorentina, le parole di Kostic nel prepartita

“Questa partita è importante per noi, dobbiamo continuare a spingere in campionato” ha dichiarato l’esterno serbo nel prepartita della sfida con i viola.

“Oggi affrontiamo una squadra forte” che per Filip Kostic rappresenta “la compagine più offensiva del campionato” con “giocatori forti come Belotti, Nico Gonzalez e Milenkovic”. Nonostante ciò, la Juventus è chiamata a “fare punti perché vogliamo arrivare in Champions League, vogliamo dimostrarlo in campo e siamo pronti a dare il 100%”.