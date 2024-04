Juventus, Allegri non ha dubbi: “È una buona riserva”

Tensione alle stelle prima di Juventus-Fiorentina: Allegri fa chiarezza sulle gerarchie offensive

Saranno i due ex Chiesa e Vlahovic a guidare l’attacco della Juventus nella sfida dell’Allianz Stadium contro la Fiorentina.

La Juventus non vuole fallire nel big match con la Fiorentina: troppo importante la posta in palio in una sfida già carica di tensione per la storica rivalità tra le due tifoserie. In palio ci sono punti importanti per il terzo posto, soprattutto dopo il pareggio del Bologna sul campo del Frosinone nel lunch match di questa 31esima giornata di Serie A.

Per l’occasione, Massimiliano Allegri si è affidato alla coppia d’attacco composta dai due grandi ex, ovvero Federico Chiesa e Dusan Vlahovic, chiamati a mettere in difficoltà la retroguardia della squadra allenata da Vincenzo Italiano.

Juventus-Fiorentina, le parole di Allegri nel prepartita

Intervenuto ai microfoni di Dazn nel prepartita di Juventus-Fiorentina, il tecnico bianconero Massimiliano Allegri ha parlato del momento della sua squadra che “si è sempre allenata bene” che stasera è attesa da “una partita bella e difficile, la Fiorentina gioca molto bene”.

Ecco perché “servirà una partita giusta sotto tutti i punti di vista”. Sulle scelte in attacco, Allegri non ha dubbi: “Vlahovic è un giocatore ancora giovane, sta migliorando e ha una lunga carriera davanti, stasera sarebbe importante fare risultato. Yildiz ha caratteristiche simili a Chiesa, è un buon cambio”.