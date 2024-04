Juventus, Allegri ammette: “Bisogna essere realisti”

C’è soddisfazione in casa Juventus per la vittoria sulla Fiorentina, la seconda in pochi giorni dopo quella sulla Lazio in Coppa Italia

La Juventus batte la Fiorentina e blinda il terzo posto: Massimiliano Allegri commenta con soddisfazione la prova offerta dalla sua squadra all’Allianz Stadium.

Intervenuto ai microfoni di Dazn al termine della sfida tra Juventus e Fiorentina, il tecnico bianconero Massimiliano Allegri ha analizzato la prestazione della sua squadra: “Lavoriamo tutti i giorni per migliorare, ma ci sono anche i momenti”. In particolar modo, “nel primo tempo non abbiamo rischiato nulla, ci sono stati annullati tre gol per un centimetro, anche se nel finale abbiamo rischiato di pareggiarla”. Allegri ci tiene a sottolineare: “Quella di oggi era un partita importante, ora dobbiamo continuare su questa strada”.

A chi vorrebbe vedere una Juventus più costante nell’arco delle partite, Allegri ricorda: “Nel calcio scendono in campo due squadre, ci piacerebbe tenere sempre la palla e tirare trenta volte in porta, ma bisogna essere realisti. Dobbiamo pensare al risultato, lavoriamo per migliorare e per cercare di dare un gioco migliore e limitare i rischi, a volte ci riusciamo e altre volte no”.

Juventus-Fiorentina, le parole di Allegri a fine partita

“Abbiamo fatto i punti che meritiamo, siamo venuti meno in un momento importante della stagione” ammette Allegri che, allo stesso tempo, sottolinea: “Stiamo portando avanti un percorso con tanti giovani. Stasera in alcuni momenti potevamo gestire meglio alcuni palloni, ma c’è da crescere”.

Nessuna critica alla rosa: “Alleno questi ragazzi straordinari con l’obiettivo Champions, abbiamo superato un momento difficile, forse abbiamo fatto troppi punti prima e pochi dopo, ma ora abbiamo trovato due belle vittorie e dobbiamo andare avanti così”. Nel finale un passaggio sulla prestazione di Chiesa: “Federico è stato molto bravo, aveva un risentimento alla coscia ma si è messo a disposizione. Sono molto contento di Chiesa”.