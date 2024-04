Il nuovo Osimhen arriva con lo sconto: la coincidenza fa ben sperare

Il futuro di Victor Osimhen non sarà al Napoli e il popolo azzurro si chiede chi lo sostituirà nella prossima stagione: un nome può superare tutti

L’attuale stagione sta scemando senza un nulla di fatto in casa Napoli, ma anche con tanta delusione per i tifosi, che si aspettavano un percorso ben diverso dopo lo scudetto stravinto un anno fa. Ora, oltre all’amore per la maglia, resta solo la voglia di rivoluzione e la sensazione è che debba partire dall’attacco.

L’addio di Victor Osimhen è annunciato per una cifra importantissima da 130 milioni di euro, con cui di fatto Aurelio De Laurentiis potrebbe rifare la squadra. In attesa dell’arrivo di Manna, sono tanti i nomi sul tavolo e per cui presto potrebbero essere intavolate delle vere e proprie trattative.

Sia in difesa, sia a centrocampo c’è bisogno di acquisti, ma con la partenza del nigeriano, la priorità resta un nuovo centravanti, che possa garantire i gol necessari e anche la qualità negli ultimi 30 metri. Oltre a Santiago Gimenez, che sta sempre più scalando le preferenze del club campione d’Italia in carica, un altro nome piace parecchio ai partenopei.

Il Napoli trova il nuovo Osimhen: lo prendono con lo sconto

Jonathan David ha fatto parlare davvero tanto i tifosi italiani negli ultimi mesi. Prima è stato accostato con forza al Milan, che però ora sembra voler concentrare tutti i suoi sforzi su Joshua Zirkzee, ma ora è il Napoli il club italiano che più di tutti fiuta il grande colpo.

Il canadese sta facendo molto bene con la maglia del Lille, ormai da anni, a dispetto della giovane età. In questa stagione, sembrava essere partito a rilento, ma ha assolutamente recuperato con 16 gol e due assist in 28 presenze. Il suo contratto in scadenza a giugno 2025 favorisce il colpo e con uno sconto sostanzioso. Sapendo che tra poco più di un anno terminerà l’accordo, i francesi dovranno abbassare le pretese, magari a 40 milioni di euro – in passato il suo valore di mercato era arrivato a 60.

In più, c’è un’interessante coincidenza che sembra favorire le fantasie dei tifosi. Anche Osimhen era arrivato proprio dal Lille e si tratterebbe, dunque, di un vero e proprio passaggio di consegne per una nuova era in attacco.