DIRETTA Serie A, Cagliari-Atalanta 0-1 e Verona-Genoa 1-0: Scamacca in gol! LIVE

Calciomercato.it vi offre i match dell’Unipol Domus’ tra il Cagliari di Ranieri e l’Atalanta di Gasperini e del ‘Bentegodi’ tra il Verona di Baroni e il Genoa di Gilardino in tempo reale

Il Cagliari e il Verona ricevono rispettivamente l’Atalanta ed il Genoa nelle gare valide per la 31esima giornata del campionato di Serie A, dodicesimo turno del girone di ritorno. Due sfide che mettono in palio punti importanti sia in chiave salvezza che per le coppe europee che saranno dirette nell’ordine da Rapuano di Rimini e da Manganiello di Pinerolo.

Da una parte, all’Unipol Domus’, i nerazzurri di Gian Piero Gasperini vogliono voltare pagina dopo la sconfitta di misura nella semifinale di andata di Coppa Italia contro la Fiorentina e tornare subito al successo. Lo scopo è quello di dare seguito alla vittoria di una settimana fa in trasferta contro il Napoli per continuare la rincorsa ad un posto in Champions e prepararsi al meglio alla sfida di Europa League contro il Liverpool. Reduci dal pareggio casalingo nello scontro diretto contro il Verona, invece, i rossoblu di Claudio Ranieri hanno bisogno di tre punti per allontanarsi dalla zona retrocessione. All’andata i bergamaschi si sono imposti con il punteggio di 2-0 grazie alle reti di Lookman e Pasalic.

Dall’altra parte, allo stadio ‘Bentegodi’, i gialloblu di Marco Baroni – dopo aver raccolto un solo punto tra Cagliari e Milan – vanno a caccia di un successo che sarebbe molto prezioso per la corsa salvezza pur privi dello squalificato Magnani. Ma i rossoblu dell’ex Alberto Gilardino, che a loro volta devono fare a meno di Retegui appiedato dal giudice sportivo e che vengono dai due pareggi di fila contro Juventus e Frosinone, cercano il colpo esterno per avvicinarsi alla fatidica quota 40 punti. All’andata un gol di Dragusin permise ai liguri di avere la meglio sugli scaligeri. Entrambe le partite saranno trasmesse in tv e in streaming su pc, smartphone e tablet in esclusiva sulla app di Dazn. Calciomercato.it vi offre i match tra Cagliari e Atalanta e tra Verona e Genoa live in tempo reale.

Formazioni Ufficiali Cagliari-Atalanta e Verona-Genoa

CAGLIARI (4-3-2-1): Scuffet; Nandez, Mina, Dossena, Augello; Deiola, Makoumbou, Soulemana; Oristanio, Gaetano; Shomurodov. All. Ranieri

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Toloi, Djimsiti, Kolasinac; Hateboer, De Roon, Ederson, Zappacosta; Koopmeiners; Scamacca, Lookman. All. Gasperini

VERONA (4-2-3-1): Montipò; Centonza, Dawidowicz, Coppola, Cabal; Duda, Serdar; Lazovic, Suslov, Noslin; Bonazzoli. All. Baroni

GENOA (3-5-2): Martinez; De Winter, Bani, Vasquez; Sabelli, Frendrup, Badelj, Messias, Haps; Gudmundsson, Ekuban. All. Gilardino

CLASSIFICA SERIE A: Inter* punti 79, Milan 68, Juventus* 59, Bologna 58, Roma 55, Atalanta** 50, Napoli 48, Lazio 46, Torino 44, Fiorentina** 43, Monza 42, Genoa* 35, Lecce 29, Udinese* e Empoli 28, Verona* 27, Cagliari* 27, Frosinone 26, Sassuolo 25, Salernitana 15.

*una partita in meno

**due partite in meno