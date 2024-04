Chiesa ancora sostituito: la reazione e il gesto di Allegri

Allegri sostituisce ancora una volta Chiesa, nella classica ormai staffetta con Yildiz: la spiegazione del tecnico al numero 7 bianconero

Finisce al 61′ la partita di Federico Chiesa, sostituito da Allegri con Yildiz nella prima parte della ripresa del match di campionato contro la Fiorentina.

Buon primo tempo per il numero 7, che aveva partecipato attivamente all’azione del raddoppio di Vlahovic, poi annullato dal VAR per la posizione di fuorigioco di McKennie. Chiesa ha duettato con il gemello serbo, senza trovare però la stoccata vincente come successo martedì sempre all’Allianz Stadium nella semifinale di Coppa Italia contro la Lazio. L’ex partita è poi calato nella fase iniziale del secondo tempo e dopo 16 minuti ha lasciato il posto a Yildiz, nella consueta staffetta ormai con il baby turco. Chiesa esce tra gli applausi dello ‘Stadium’ e nel pregara era stato premiato come miglior giocatore della Juve del mese di marzo.

Il nazionale azzurro classe ’97 non è uscito felicissimo dal campo, accettando però la decisione di Allegri. L’allenatore bianconero all’uscita dal campo da dato il cinque al giocatore e lo ha preso da parte per qualche secondo, spiegandogli evidentemente i motivi della sua scelta di toglierlo dal campo. I due hanno parlato per qualche attimo, prima che Chiesa raggiungesse la panchina bianconera per seguire il resto della partita.