C’è il comunicato UFFICIALE: la partita non si gioca, cosa è successo

Il match in programma questo pomeriggio non si disputerà: è arrivato il comunicato ufficiale, salta la partita

Niente partita. Cambia il calendario del campionato italiano e lo fa in maniera ufficiale: dove disputarsi quest’oggi il match che è invece saltato in maniera definitiva ed ora si attendono le decisioni della giustizia sportiva.

Il campionato è quella di Serie D, la partita valida per la trentesima giornata del Girone D dove disputarsi tra Fanfulla e Pistoiese con fischio d’inizio alle ore 15. Allo stadio però gli ospiti non si presenteranno come hanno annunciato con un comunicato stampa. Il Fanfulla potrebbe quindi avere la vittoria a tavolino visto la crisi che attanaglia la Pistoiese che potrebbe portare a chiudere anzitempo la partita.

Come anticipato, la società ha già diramato il comunicato per annunciare la non partecipazione alla partita: il motivo è da ricercare nella crisi societaria che è deflagrata in maniera clamorosa negli ultimi giorni.

Fanfulla-Pistoiese non si gioca, arriva la sconfitta a tavolino

Il club toscano, attualmente quintultimo in classifica con 32 punti conquistati, non ha potuto organizzare la trasferta visto la mancanza delle condizioni minime necessarie, gestionali ed economiche, per affrontare il viaggio.

Negli ultimi giorni si è registrato l’arresto di Maurizio De Simone, ex garante del trust, e dell’ex presidente Stefan Lehmann. Inoltre a Pistoia i magistrati hanno anche chiesto la messa in liquidazione giudiziale della società. Una situazione drammatica per il club che rischia ora di non poter giocare le ultime tre partite di campionato e di arrivare al fallimento.