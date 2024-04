Roma-Lazio, primo botta e risposta: Tudor ‘marca’ De Rossi

Possibile mossa a sorpresa da parte del tecnico biancoceleste che studia i suoi avversari

Ci siamo, finalmente è scattata l’ora dell’attesissimo derby della Capitale tra Roma e Lazio. Il primo sia per Daniele De Rossi come allenatore, dopo averne vissuti parecchi da calciatore, e per Igor Tudor giunto alla seconda panchina biancoceleste in questo campionato.

Il tecnico croato, reduce dall’esordio vincente contro la Juventus di settimana scorsa, ha spiegato ai microfoni di ‘Dazn’ la preparazione a questa sfida: “Ho lavorato su tutto quello che era possibile, in poco tempo. Su concetti e testa, oggi sarà importante giocare bene, spero che esca una bella gara e senza polemiche”.

Occhi puntati sulla posizione di Kamada che da trequartista potrebbe agire nella zona di Paredes ad infastidire l’argentino: “E’ un giocatore per me con le doti giuste, giocatore forte. A uomo su Paredes? Dove gioca vedremo. Perché Immobile al posto di Castellanos? Non è al posto di nessuno, gioca Ciro dall’inizio e basta. Ho cinque cambi e saranno tutti importanti”.

Dall’altra parte, anche De Rossi non ha nascosto l’emozione per il primo Derby dalla panchina: “Devono essere bravi i ragazzi, sono partite che caricano da sole. Bisogna trovare il giusto equilibrio tra essere troppo spenti o andare fuori giri. Ma abbiamo calciatori importantissimi abituati a queste partite. Dybala? Sta bene, non era possibile farlo giocare più di quello che ha giocato con il Lecce. Ma adesso è pronto e sta bene, farà una grande partita“.

Un match che, da romano e romanista, il tecnico giallorosso sente particolarmente: “E’ il bello del nostro sport, della nostra città. Sono stato fortunato ad averne giocati tanti, penso di aver giocato i due derby più belli del mondo. Mi sento un privilegiato a poterlo vivere da questa prospettiva“.