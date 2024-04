PAGELLE E TABELLINO DERBY ROMA-LAZIO 1-0: Mancini scaccia l’incubo, Immobile al capolinea

Pagelle e tabellino del derby Roma-Lazio, match valido per la 31esima giornata del campionato di Serie A TIM 2023/24

ROMA

Svilar sv

Celik 6

Llorente 7

TOP Mancini 7,5: una zuccata che vale tutto, vale la gloria, vale il ritorno in vettà alla città. È lui il simbolo di un popolo, per una notte forse anche più di Daniele De Rossi. E vale, chissà, la Champions.

Angeliño 6,5. Dal 78′ Smalling sv

Cristante 6

Paredes 6,5. Dall’81’ Bove sv

Pellegrini 6

Dybala 6. Dal 78′ Abraham sv

El Shaarawy 6. Dal 70′ Spinazzola 6

Lukaku 6

Allenatore: De Rossi 7

LAZIO

Mandas 6

Casale 5

Romagnoli 4,5. Dal 46′ Patric 6

Gila 5

Marusic 4,5. Dal 79′ Lu. Pellegrini sv

Guendouzi 5,5

Vecino 5. Dal 70′ Luis Alberto 5,5

Felipe Anderson 5

Isaksen 5,5. Dal 46′ Pedro 5,5

Kamada 4,5

FLOP Immobile 4: per come è arrivata questa sconfitta, per la prestazione, l’uscita all’intervallo, l’occasionissima sprecata, questa sembra proprio la classica parola fine. Dal 46′ Castellanos 4,5

Allenatore: Tudor 5

Arbitro: Guida di Torre Annunziata 5

Il tabellino del derby Roma-Lazio 1-0

Marcatori: 42′ Mancini (R)

Ammoniti: Vecino (L), Mancini (R), Celik (R), Pedro (L), Castellanos (L), Paredes (R), Pellegrini (R)

ROMA (4-3-2-1): Svilar, Celik, Llorente, Mancini, Angeliño (78′ Smalling); Cristante, Paredes (81′ Bove), Pellegrini; Dybala (78′ ABraham), El Shaarawy (70′ Spinazzola); Lukaku.

A disposizione: Rui Patricio, Boer, Spinazzola, Karsdorp, Kristensen, Huijsen, Smalling, Renato Sanches, Bove, Pisilli, Joao Costa, Baldanzi, Zalewski.

Allenatore: De Rossi.

LAZIO (3-4-2-1): Mandas; Casale, Romagnoli (46′ Patric), Gila; Marusic (79′ Lu. Pellegrini), Guendouzi, Vecino (70′ Luis Alberto), Felipe Anderson; Isaksen (46′ Pedro), Kamada; Immobile (46′ Castellanos).

A disposizione: Sepe, Renzetti, Hysaj, Patric, Lu. Pellegrini, Cataldi, Rovella, Pedro, Luis Alberto, Castellanos.

Allenatore: Tudor.

Spettarori: 64.513

Arbitro: Guida di Torre Annunziata. Assistenti: Di Iorio-Perrotti. IV uomo: Fabbri. Var: Irrati. Avar: Maresca