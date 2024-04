Novità Milan, Pioli cambia in attacco: “Ecco cosa mi aspetto”

L’allenatore rossonero prova a sorprendere il Lecce con una novità tattica

Per continuare l’ottimo percorso che nelle ultime settimane lo ha portato in solitaria al secondo posto, il Milan è chiamato ad una prestazione di alto livello questo pomeriggio contro il Lecce. La formazione allenata da Luca Gotti ha assimilato positivamente la cura del nuovo allenatore e si presenta a San Siro con l’obiettivo di mettere in difficoltà anche i rossoneri dopo il pareggio di lunedì con la Roma.

Una squadra che Stefano Pioli anche per questa ragione non sottovaluta, come spiegato nel pre-partita ai microfoni di ‘Dazn’: “Sono avversari che lottano per la salvezza, con il nuovo allenatore stanno facendo bene, non hanno ancora subito gol. Ci aspettiamo un Lecce determinato”.

La grande novità per il Milan riguarda la posizione di Pulisic, schierato da trequartista centrale al posto di Loftus-Cheek: “Non cambia più di tanto, abbiamo giocato più volte col trequarti. Non ha bisogno di tanti consigli, si sa muovere bene, mi aspetto attacchi di più la profondità. Ma l’importante è essere aggressivi, equilibrati, mettere in difficoltà i nostri avversari”.

Sulla conoscenza dell’avversario, Pioli ha infine spiegato: “Può essere un fattore, ma quando l’ho incontrato con l’Udinese giocava in un modo completamente diverso. Siamo preparati, vedremo come imposteranno loro la partita e dovremo essere bravi a prendere le contromisure”.