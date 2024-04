L’asso nella manica dell’Inter per Buongiorno: Juve e Milan ko

L’Inter potrebbe avere un asso nella manica decisivo per il futuro di Alessandro Buongiorno. Così i nerazzurri possono mandare al tappeto Juve e Milan

Alessandro Buongiorno sarà uno dei pezzi pregiati sul calciomercato nella prossima estate. Il difensore centrale, ora stabilmente nel giro della Nazionale italiana ha mostrato tutte le sue qualità negli ultimi mesi, diventando il leader tecnico e dello spogliatoio dei granata. Di conseguenza, anche la sua valutazione è salita alle stelle, arrivando a oltre 40 milioni di euro.

Non a caso, il difensore è uno dei calciatori più in alto nella lista delle big di Serie A. Il Milan probabilmente è il club più interessato e ha cercato già a gennaio di portarlo in Lombardia, senza riuscire a convincere il Torino. Ma non ha intenzione di arrendersi: di fatto, ha solo rimandato il discorso. Ci aveva provato mesi prima anche l’Atalanta, anche in quel caso con una cifra importante sul piatto, ma senza andare a segno.

Ora il discorso è più largo e coinvolge anche Inter e Juventus, che l’hanno messo nel mirino, non tanto per necessità stringenti in quel ruolo, ma per assicurarsi uno dei migliori prospetti del campionato italiano – che di italiani in difesa ne ha sempre sfornati tanti.

L’Inter tenta il sorpasso su Juve e Milan: occhio alle contropartite

L’asso nella manica dell’Inter per superare la concorrenza è rappresentato dai tanti giovani di qualità ancora di proprietà dell’Inter e cha da fine giugno torneranno alla base. La lista è lunga e alcuni di questi giocatori potrebbero interessare al Torino, che potrebbe farli crescere e beneficiare di veri e propri big, oltre che di asset economici.

Il primo profilo è quello di Valentin Carboni: il trequartista sta facendo bene al Monza, è già nel giro dell’Argentina e piace diverse big italiane ed europee. Occhio ad Aston Villa e Fiorentina, ma anche al Torino potrebbe esserci l’opportunità concreta di mettersi in evidenza. Un profilo come il suo abbasserebbe notevolmente la valutazione di Buongiorno, ma l’Inter probabilmente cercherebbe di strappare una clausola di riacquisto o una percentuale sulla futura rivendita.

Non è l’unico nome da tenere in considerazione. Attenzione a Mattia Zanotti, terzino con voglia di tornare in Italia da protagonista, Sebastiano Esposito, Gaetano Oristanio e chissà anche Joaquin Correa – che non è più un talento di prospettiva. Il riscatto da parte del Marsiglia è sempre più lontano e il Torino si era già interessato al Tucu.