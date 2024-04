Juric va oltre il risultato e ‘sfida’ la Juventus: “Proveremo a vincere il derby”

Intervenuto ai microfoni di Sky, il tecnico del Torino Ivan Juric si è proiettato ai prossimi impegni di campionato. Di seguito le sue parole

Nonostante la doppietta di Duvan Zapata, il Torino non è riuscito ad acciuffare l’Empoli. A decidere la sfida del “Castellani”, nonostante la tante occasioni create dai granata, è stato infatti il sigillo nel finale di Niang.

Nonostante il KO patito in extremis, però, Juric guarda il bicchiere mezzo pieno e, pur evidenziando gli errori in fase difensiva, elogia lo spirito messo in campo dai suoi e la voglia di fare la partita. Così si è espresso l’allenatore del Torino ai microfoni di ‘Sky Sport’: “Non abbiamo mai giocato così bene contro l’Empoli. Siamo stati in grado di creare tanto, commettendo però diversi errori. Nel finale siamo stati sfortunati, era destino. Derby? Ho visto i calciatori consapevoli della grande partita che abbiamo fatto. Stiamo vivendo un ottimo momento dal punto di vista del gioco, ora prepareremo il derby. Proveremo a vincerlo“.

ERRORI – “Bellanova non ha preso una bella decisione e l’abbiamo pagato. Mi dispiace per lui, gli errori capitano: quest’anno ha fatto grandi passi in avanti. Analizzando il tutto, c’è poco da dire. Abbiamo commesso degli errori”.

OBIETTIVO EUROPA – “Nel momento in cui giochiamo così bene, mi arrabbio meno. Osservare il modo con il quale la squadra si muove in campo mi dà grande fiducia per le ultime sette partite del campionato”.