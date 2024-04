I tifosi dell’Inter sono furiosi con Zhang: sta succedendo di tutto

I tifosi dell’Inter non hanno preso bene le ultime notizie su Steven Zhang e le sue mosse, non solo per il futuro a capo del club: cosa sta succedendo

Le ultime ore sono state un po’ turbolente in casa Inter e non per questioni di campo. I nerazzurri sono primi in classifica e con ampio distacco sul Milan, nonostante la vittoria sul Lecce – attualmente la Beneamata ha undici punti di vantaggio, ma con una partita in meno, quella di lunedì contro l’Udinese.

Se la seconda stella si avvicina, e quindi l’obiettivo di conquistarla prima dei cugini, in società le cose non vanno proprio bene. Oltre al futuro di Steven Zhang alla guida dei nerazzurri, e quindi il rifinanziamento del prestito di Oaktree, per cui ci sono stati dei passi in avanti negli ultimi giorni, c’è da fare i conti anche con l’esposto depositato presso le Procure di Roma e Milano, la Procura Federale e la Covisoc, l’esposto di “Identità Bianconera”.

Il gruppo ha posto il problema di chi sia il garante della società meneghina e sull’iscrizione al campionato, con conseguenze che potrebbero essere molto gravi per il destino del club. I tifosi sono in parte preoccupati e in parte arrabbiati per quanto sta accadendo, ma è anche un altro il motivo per cui ce l’hanno con Zhang e, stavolta sì, c’entra anche il campo.

I tifosi dell’Inter se la prendono con Zhang: non tornerà in Italia a breve

Comunque vada a finire la Serie A e in caso di festa scudetto nelle prossime settimane, Zhang non sembra aver intenzione di tornare in Italia, neppure per festeggiare l’eventuale titolo. I tifosi non erano abituati esattamente così, dato che il presidente si era fatto vedere anche per la scorsa edizione della Supercoppa italiana, prima dell’Arabia, e che la Beneamata era riuscita a portare a casa.

Su Twitter, nel corso degli ultimi giorni, sono tante le critiche per il numero uno cinese per la sua lontananza dal club e in molti sembrano stufi per la sua assenza prolungata e per il suo silenzio. Insomma, le cose sembrano andare sempre peggio e non miglioreranno nel prossimo futuro. I supporters nerazzurri, intanto, aspettano notizie sul futuro della proprietà e quella potrebbe essere una notizia ancora più importante della festa scudetto.