Gol e proteste: il tris di Leao fa arrabbiare il Lecce

Arriva anche il tre a zero per il Milan. Il gol firmato da Rafael Leao ha scatenato le proteste dei giocatori del Lecce: ecco cosa è successo

Tutto facile per il Milan, che dopo aver chiuso il primo tempo in vantaggio per due a zero, grazie alle reti di Pulisic e Giroud, e con un uomo in più, per l’espulsione di Krstovic, ha trovato prima del sessantesimo il gol del 3 a 0.

A siglarlo è stato Rafa Leao, che ha sfruttato alla perfezione un passaggio filtrante di Yacine Adli. Dopo il centro del portoghese, però, sono esplose le proteste del Lecce.

Milan-Lecce, Almqvist a terra: proteste salentine

Il tris, infatti, è arrivato con Almqvist per terra in area di rigore dei rossoneri, che si toccava il volto, dopo un contrasto con Theo Hernandez.

Proprio il terzino francese dopo aver recuperato la sfera è apparso indeciso se buttar via il pallone o continuare: ha così scelto di servire Adli, che ha poi fornito l’assist a Leao, mandando su tutte le furie i salentini.

Secondo quanto affermato da Marelli il gol sarebbe dovuto essere annullato non per il fallo, ma perché il giocatore del Lecce era stato colpito in testa e quindi gioco andava comunque interrotto.