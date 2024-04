Squalifica, infortunio e “motivi personali”: tripla assenza in Udinese-Inter

Una tripla assenza in vista della partita tra Udinese e Inter che potrà avvicinare ulteriormente i nerazzurri allo scudetto

Si avvicina la sfida tra Udinese e Inter in programma lunedì sera al Bluenergy Stadium: tre assenze pesanti per l’allenatore in vista del match.

La sfida tra Udinese e Inter, valevole per la trentunesima giornata del campionato di Serie A, permetterà all’Inter di avvicinarsi ulteriormente all’aritmetica certezza di vincere lo scudetto. E quando mancano tre giorni al match, spunta una tripla assenza per l’allenatore, già costretto a fare i conti col peso della posta in palio quando mancano otto giornate alla fine della stagione.

Simone Inzaghi, dal canto suo, non sembra essere intenzionato a mollare la presa in modo da chiudere il prima possibile la pratica scudetto, con l’aritmetica che potrebbe arrivare il prossimo 22 aprile, quando l’Inter affronterà il Milan nell’attesissimo derby della Madonnina. Per rendere possibile ciò, l’Inter avrà bisogno di mettere in cascina altri punti, partendo dalla partite di Udine dove scenderà in campo la miglior formazione possibile.

Udinese-Inter, tripla assenza in attacco

Per il match in terra friulana, il tecnico nerazzurro potrebbe confermare in blocco la formazione schierata dall’inizio lunedì scorso contro l’Empoli. L’unica eccezione potrebbe essere rappresentata dal rientro di Sommer, risparmiato contro i toscani dopo l’infortunio alla caviglia.

Un infortunio ormai smaltito dall’esperto estremo difensore, pronto a titolare proprio contro la squadra di Cioffi. Dal canto suo, la formazione friulana cercherà di portare a casa punti pesanti per la salvezza, avendo appena tre punti di vantaggio sul terz’ultimo posto occupato dall’Empoli. L’ultima vittoria dei bianconeri risale allo scorso 11 marzo, quando la squadra di Cioffi sbancò l’Olimpico imponendosi sulla Lazio. L’ultimo successo casalingo, invece, risale addirittura al 30 dicembre, quando i bianconeri travolsero con un perentorio 3-0 il Bologna.

Per la sfida con i nerazzurri, Cioffi dovrà fare i conti con una vera e propria emergenza offensiva. Non ci sarà il centravanti Lorenzo Lucca, perché squalificato, ma non solo. Mancheranno anche Davis e Brenner: il primo è alle prese con un problema al polpaccio, il secondo è stato costretto a tornare in Brasile per gravi problemi familiari come spiega La Gazzetta dello Sport. Ecco perché dovrà esserci Success al fianco di Thauvin in attacco.