Scatto del Milan: 10 milioni per anticipare la Juventus

Il Milan si muove sul mercato in vista della prossima stagione: gli occhi della dirigenza rossonera su un obiettivo nel mirino anche della Juve

Tante incognite al Milan in vista della prossima stagione. Innanzitutto partendo dalla conferma di Stefano Pioli, che si è rilanciato negli ultimi mesi di stagione tra campionato ed Europa League.

L’allenatore di Parma rimane in bilico, anche se sono in risalita le sue quotazioni per una permanenza sulla panchina del ‘Diavolo’ per la prossima stagione quando scadrà il contratto con il sodalizio di Cardinale. La dirigenza di recente ha blindato Leao, mentre resta qualche dubbio in più sugli altri due alfieri della rosa rossonera Maignan e Theo Hernandez. Soprattutto per il terzino francese, se arrivasse un’offerta da capogiro, difficilmente il Milan avrebbe la forza di rifiutarla.

Calciomercato Milan, Dorgu osservato speciale: sfida alla Juve

Intanto, sempre sulla corsia mancina, Moncada e Ibrahimovic sono alla ricerca di un vice Theo Hernandez (se l’ex Real Madrid ovviamente dovesse restare) per riempiere il vuoto che non è stato coperto nelle ultime sessioni di mercato.

Florenzi per il momento viene adattato da Pioli, ma la volontà è quella di reperire sulla piazza un esterno di ruolo a sinistra. Nel match di domani contro il Lecce, quindi, gli occhi della dirigenza milanista saranno puntati su Patrick Dorgu, gioiellino con passaporto danese e rivelazione dei salentini. Il classe 2004 si sta ritagliando uno spazio importante nonostante la concorrenza nel ruolo di Gallo ed è l’ultima scoperta del Ds Corvino. Il Lecce lo valuta almeno 10 milioni di euro e Il Milan in caso di assalto a Dorgu in estate dovrà fare attenzione alla concorrenza dall’Italia e dall’estero, in primis della Juventus che nei mesi scorsi ha chiesto informazioni sul 19enne giocatore di origini nigeriane.