Infortunio al ginocchio, UFFICIALE: stagione finita

Il giocatore dopo un serio infortunio al ginocchio finisce sotto i ferri, l’operazione chirurgica mette fine alla sua stagione

Nella parte finale della stagione, tutti gli allenatori sperano di avere a disposizione i propri giocatori al massimo della forma e di evitare infortuni che potrebbero pesare molto sulla rosa e sulle ambizioni del gruppo. Sono già diversi però i calciatori che hanno dovuto concludere in maniera anticipata la propria stagione per problemi fisici piuttosto seri.

Una vera e propria mazzata, in particolare, quella arrivata per la Reggiana, che dovrà rinunciare da qui alla fine del campionato a Natan Girma, trequartista svizzero che fin qui, con 6 gol e 3 assist, aveva dato un ottimo contributo in stagione.

Il club emiliano, nono in classifica in Serie B a quota 40 punti, ha comunicato l’intervento chirurgico a cui si è sottoposto il proprio calciatore. La lesione al menisco lo obbligherà a stare fermo per circa tre mesi. Dunque, la Reggiana dovrà provare senza di lui l’assalto all’ultima posizione utile nella griglia playoff nelle ultime giornate del torneo (ne mancano sette alla fine).