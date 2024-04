Bugia scoperta, il nuovo dirigente è stato già licenziato

Soltanto pochi giorni, tanto è durata l’avventura del nuovo dirigente: scoperta la bugia, è stato licenziato immediatamente

“Se devi dire una bugia, dilla grossa”: magari è anche appassionato di teatro ed avrà preso alla lettera la commedia di Ray Cooney, Mike Mode. Venticinque anni, appena dieci giorni fa ha firmato il contratto con responsabile dello scounting del Lens, club che è attualmente sesto in Ligue 1.

La parentesi del giovane dirigente però è durata davvero poco, il tempo di scoprire la bugia presente nel suo curriculum. La società francese lo ha, infatti, già licenziato, facendo terminare dopo pochi giorni il periodo di prova. Il motivo? È da ricercare nel curriculum presentato da Mode, dove sono state scoperte esperienze ‘taroccate’ come riferito da ‘Le Parisien’.

In particolare, il riferimento all’incarico di scouting presso il Siviglia che l’ormai ex responsabile del Lens non aveva mai ricoperto.

Lens, licenziato Mode: ha mentito nel curriculum

Una bugia che il club transalpino ha scoperto ed ha deciso di punire mandando via il neo-assunto: ad annunciare l’interruzione del rapporto è stato il direttore generale Arnaud Pouille in conferenza stampa, senza però dare ulteriori particolari se non l’informazione sulla fine del periodo di prova del 25enne.

Nel curriculum si faceva riferimento ad un periodo di otto mesi trascorso a Siviglia in qualità di scout, indicazione che stando a quanto appurato dal Lens non corrisponderebbe al vero. Da qui la scelta di allontanare immediatamente l’uomo anche se, secondo ‘L’Equipe’, la decisione di mandarlo via sarebbe dovuta ad una riorganizzazione imminente dell’organigramma societario dovuto all’ingresso nel club di un nuovo socio di minoranza.

Ad ogni modo per Mike Mode la lezione potrebbe essere stata utile: difficilmente mentirà nuovamente sul proprio curriculum.