“Torino è casa mia”: Vlahovic svela il sogno che condivide con la Juventus

Dusan Vlahovic non nasconde il proprio apprezzamento per la Juventus e svela alcuni retroscena sul suo trasferimento in bianconero

“A Torino mi sento come a casa”. Non sono certo parole di addio quelle che Dusan Vlahovic pronuncia nel corso di un’intervista rilasciata ai canali ufficiali della Lega Serie A nell’episodio di ‘Made in Italy’.

L’attaccante della Juventus ripercorre la sua storia in bianconero ricordando l’importanza avuta da alcuni senatori bianconeri: “Quando sono arrivato ho avuto la fortuna di giocare con Chiellini e Bonucci, due persone fantastiche che mi hanno aiutato ad integrarmi. Ho parlato anche con Buffon, Del Piero e Marchisio che mi hanno spiegato cosa significa giocare alla Juventus. È incredibile far parte di questo club: devi essere alla Juve, per capire davvero cosa significa. Sono orgoglioso di far parte di questa società”.

Juventus, Vlahovic: “Voglio vincere la Champions”

Vlahovic spiega che considera l’Italia come la sua casa ed è felice di vivere qui, poi si lascia andare alle proprie ambizioni e svela di avere un sogno in comune con tutto il popolo bianconero.

“Spero di regalare tante gioie ai tifosi. Sogno di vincere con la Juventus la Champions League: darò il meglio per riuscirci”. Infine, il suo trasferimento a Torino: “È stato un grande cambiamento per me, dal primo giorno mi sono sentito a casa”.