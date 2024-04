Protesta clamorosa contro gli arbitri: in campo in coppa con la Primavera

Nuova clamorosa protesta contro gli arbitri: match di coppa con la squadra che decide di mandare in campo la Primavera

Le polemiche arbitrali non si fermano mai e nemmeno l’introduzione del Var, come sappiamo, ha provveduto ad arrestarle o quanto meno a limitarle, anzi. E la nuova protesta da parte di una società in particolare fa ancora discutere e crea scalpore.

E’ storia nota ciò che sta accadendo in Turchia, con il Fenerbahce che è sul piede di guerra da qualche settimana, quando i suoi giocatori sono stati aggrediti in campo dai tifosi del Trabzonspor. Una vicenda decisamente poco edificante, che ha portato il club a riflettere sull’opportunità di abbandonare il campionato nazionale per affiliarsi a un’altra federazione. Addirittura, invitando i propri tifosi allo stadio per votare sulla questione, ricevendo naturalmente un plebiscito in tal senso.

Non è finita qui, perché il club gialloblù non si sente tutelato. E in vista della Supercoppa di Turchia che si disputerà domani contro il Galatasaray, ha varato una nuova clamorosa iniziativa di protesta. Stando a quanto riportato dal giornalista Yagiz Sabuncuoglu, il vicepresidente Erol Bilecik avrebbe inviato una lettera alla federazione, chiedendo lo spostamento della data della partita e che a dirigere la gara fosse un fischietto straniero. Non venendo esaudite tali richieste, il Fenerbahce sarebbe pronto a scendere in campo con la propria formazione Under 19.