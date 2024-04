Milan, torna in gruppo e riabbraccia Pioli: le ultime da Milanello | CM.IT

Il Milan è tornato ad allenarsi stamani a Milanello, al centro sportivo di Carnago, in vista della sfida contro il Lecce, di sabato pomeriggio: c’è una buona notizia

Mancano due giorni alla sfida di campionato contro il Lecce, valevole per la trentunesima giornata di Serie A. I rossoneri sono così tornati ad allenarsi stamani a Milanello per preparare il match contro i salentini. Un match da vincere per il Milan, per blindare ulteriormente la zona Champions e magari anche il secondo posto.

Oggi al centro sportivo di Carnago, Stefano Pioli ha potuto contare praticamente su tutto l’organico. Si è allenato a parte Tommaso Pobega, che sarà out contro il Lecce al pari dell’infortunato Pierre Kalulu. Può esserci, invece, Simon Kjaer, che dopo alcuni giorni di lavoro differenziato – come appreso da Calciomercato.it – si è riunito al gruppo ed è dunque a disposizione. Una buona notizia per il Milan, soprattutto in vista della sfida di Europa League contro la Roma, dove mancherà lo squalificato Fikayo Tomori.

Milan, Loftus-Cheek out contro il Lecce: ballottaggio per sostituirlo

La squadra di Pioli, però, pensa solo ed esclusivamente al match di sabato pomeriggio. Il tecnico di Parma è comunque pronto a cambiare qualche pedina, ma nessun turnover massiccio visto che contro la Roma si giocherà dopo cinque giorni.

Qualcosa, però, potrebbe cambiare: ci sarà chiaramente l’inserimento di uno tra Adli e Musah per lo squalificato Loftus-Cheek e magari verrà rilanciato Matteo Gabbia vicino a Tomori. In avanti Giroud potrebbe star fuori lasciando spazio a Okafor che scalpita per una maglia da titolare, ma domani giorno della vigilia ne sapremo di più.