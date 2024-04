Maxi offerta e contropartita: Zirkzee, l’offerta diabolica del Milan

Joshua Zirkzee resta un obiettivo concreto per l’attacco del Milan: pronto il piano dei rossoneri per il giocatore olandese

Attaccante rivelazione del campionato di Serie A, Joshua Zirkzee resta un obiettivo concreto per il Milan che prepara l’assalto all’attaccante olandese.

Autore di undici gol e sei assist in trentuno partite giocate finora in questa stagione, quello di Joshua Zirkzee resta uno dei nomi più chiacchierati in vista della prossima sessione estiva di calciomercato. L’attaccante olandese è finito nel mirino di molti club di Serie A e non solo: il giocatore scuola Bayern Monaco resterebbe volentieri in Serie A e gradirebbe la destinazione Milan. La società rossonera è tra le più interessate al giocatore classe 2001.

Il Milan, dal canto suo, ha messo l’ex Parma al primo posto nella sua lista dei desideri e al numero 9 del Bologna il Milan di Pioli piace. E il giocatore preferirebbe vestire la maglia del Diavolo a quella del Bayern Monaco che ha un’opzione da 40 milioni da esercitare a fine stagione. In Bundesliga Zirkzee ha giocato un anno e mezzo, raccogliendo appena dodici gettoni di presenza, ma , non più di 4 da titolare e l’ipotesi di tornare in terra bavarese non affascina particolarmente JZ.

Calciomercato Milan, il piano per arrivare a Zirkzee

Il Milan potrebbe offrire a Zirkzee un progetto interessante dato che in estate i rossoneri cercheranno di rivoluzionare l’attacco, soprattutto in vista dell’imminente addio di Olivier Giroud. In rossonero, infatti, Joshua sarebbe il 9 di numero e si testerebbe in Champions League, con una grande squadra.

La trattativa è fattibile, ma complessa: l’idea del club rossonero, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, sarebbe di puntare sulla volontà del giocatore e andare oltre la cifra spesa due anni fa per Charles De Ketelaere. Il Milan potrebbe così avvicinarsi ai 50 milioni, puntando sulla carta Alexis Saelemaekers.

Il Bologna potrebbe riscattare l’esterno, molto apprezzato da Thiago Motta, per una decina di milioni anche se il club emiliano non vorrebbe legare il riscatto di Saelemaekers a un’altra operazione e spera ancora di tenere Zirkzee per un altro anno. A cambiar le carte in tavola potrebbero essere gli eventuali inserimenti di grandi club, come Real Madrid, Paris Saint-Germain, Arsenal e Manchester United che hanno dalla loro un potere d’acquisto sconosciuto in Serie A.