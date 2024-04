Inter, un titolare chiede la cessione: va via a metà prezzo

Il calciatore non ha rinnovato il contratto con il club nerazzurro e può salutare in estate

L’Inter sta per entrare nella fase più importante della sua stagione. Nelle prossime settimane, infatti, il club nerazzurro con ogni probabilità porterà a termine il discorso scudetto, forte dei 14 punti di vantaggio sul secondo posto occupato dal Milan. Il prossimo 20 maggio, invece, scadrà il prestito concesso da Oaktree a Suning ed entro quella data si deciderà il futuro del club a livello societario.

Alla luce delle prossime scadenze, dunque, risulta ancora quasi indecifrabile il mercato che l‘Inter porterà avanti in estate. Come ribadito più volte su Calciomercato.it, il club nerazzurro per la prima volta dopo tanti anni non avrà l’obbligo di chiudere il mercato della prossima estate in attivo. Anzi, il club nerazzurro potrebbe anche puntare su un extra budget da circa 25/30 milioni di euro da investire in entrata. Per il resto, le strategie della dirigenza dipenderanno soprattutto da una logica di autofinanziamento.

Ad esempio, un tesoretto importante per il club potrebbe arrivare dalla cessione di Denzel Dumfries. Come raccontato da Interlive.it, l’esterno olandese – giusto alla sua terza stagione in maglia nerazzurra – vuole cambiare aria la prossima estate. Una decisione dettata da almeno due diverse ragioni: la prima di tipo economico, considerato lo stallo registrato con l’Inter dinnanzi alle richieste elevate per il prolungamento del contratto in scadenza nel giugno 2025; la seconda di natura sportiva, a causa del protagonismo perso nell’ultima annata.

Calciomercato Inter, Dumfries via a metà prezzo

Rispetto alle valutazioni da 50-60 milioni di euro che venivano fatte appena un anno fa intorno al cartellino di Denzel Dumfries, oggi si parla di cifre dimezzate.

Non solo a causa della titolarità spesso discussa nel ballottaggio con Darmian, ma anche per via del solo anno di contratto che lo lega all’Inter. Al netto di qualche timido interesse dalla Premier League, oggi non sono presenti delle offerte concrete sul tavolo dei dirigenti nerazzurri. Nell’estate dell’Europeo di Germania 2024, però, le cose potrebbero cambiare davvero in fretta, sia in un senso che in un altro. L’Inter, che prevedeva uno scenario del genere, anche per questo motivo lo scorso gennaio ha anticipato l’approdo a Milano di Tajon Buchanan.