Inter, mossa improvvisa: Correa per il colpo in attacco

L’Inter potrebbe sfruttare la carte Correa per il colpo in attacco: il club nerazzurro prepara una strategia per arrivare al desiderio di Simone Inzaghi

Chiamatelo anche piano G: l’Inter vuole portare in nerazzurro una delle sorprese del campionato di Serie A.

Non sarà facile arrivare ad Albert Gudmundsson, attaccante islandese classe ’97 di proprietà del Genoa e autore di tredici gol e quattro assist in trenta partite giocate in questa stagione tra campionato e Coppa Italia. Non proprio una scommessa, trattandosi di un giocatore prossimo a compiere 27 anni, ma un giocatore comunque di prospettiva, capace di crescere ancora. Magari in nerazzurro: il club di Zhang ha fatto sapere all’entourage del giocatore di apprezzarlo particolarmente e vogliono essere in pole.

Un’operazione non semplice, ma che l’Inter potrebbe finanziare facendo cassa con alcune cessioni. Diversi, infatti, i giocatori sotto contratto con l’Inter che potrebbero essere ceduti per far cassa, da Agoumé a Correa. Insomma, la strategia dell’Inter è legata alla cessione di cinque-sei pedine di ritorno dal prestito per arrivare a quota 30 milioni, magari anche 35 per finanziare l’affare per portare Gudmundsson in nerazzurro.

Calciomercato Inter, ecco il piano per arrivare a Gudmundsson

Al netto delle difficoltà economiche del club, l’Inter ha la necessità di dare nuove munizioni a Inzaghi in vista della prossima stagione. Una stagione che si preannuncia logorante per i nerazzurri, anche alla luce del nuovo Mondiale per club e con gli attaccanti principali, Lautaro Martinez e Marcus Thuram che in estate saranno impegnati con le rispettive nazionali.

Tra i giocatori che potrebbero essere ceduti per finanziare l’affare Gudmundsson c’è, appunto, Joaquin Correa: è in prestito al Marsiglia che avrebbe dovuto riscattarlo a 10 milioni di euro in caso di qualificazione in Champions League, obiettivo difficile da raggiungere per l’Om che galleggia al settimo posto e a 7 punti dal Lilla quarto. Quasi certamente, dunque, dovrà fare ritorno ad Appiano Gentile avendo un altro anno di contratto. Un contratto che pesa circa 8,5 milioni di euro sui bilanci dell’Inter che spera di recuperare quella cifra dall’Arabia Saudita visti i segnali già arrivati per l’attaccante.

Inter che spera di riuscire a piazzare anche Lucien Agoumé. Il centrocampista francese potrebbe essere riscattato dal Siviglia per 8 milioni di euro, ma una lesione al muscolo femorale gli ha complicato la vita in Andalusia e lo ha lasciato fuori campo per poco più di un mese dopo tre presenze consecutive.

Tornato in campo contro il Getafe proverà a convincere il club iberico, ma è probabile che torni ad Appiano Gentile dove sarà nuovamente messo sul mercato, presumibilmente a una cifra tra i 5 e i 6 milioni di euro. E poi c’è la carta Gaetano Oristanio: il Cagliari dovrà riscattarlo a 4 milioni di euro in caso di salvezza, ma ha mercato anche Zinho Vanheusden, attualmente allo Standard Liegi e con diritto a 7 milioni di euro. In lista anche Ionit Radu, in forza al Bournemouth, ma a cambiare volto al mercato dell’Inter potrebbe essere l’eventuale cessione di Valentin Carboni la cui valutazione di mercato toccherebbe addirittura i 40 milioni.