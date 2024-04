Inter, il provino ‘fantasma’ dell’attaccante: incredibile, ma vero

Una storia incredibile che sembra uscita da un romanzo: il provino ‘fantasma’ con l’Inter di un giovane attaccante

Il calciomercato è sempre in corso, le squadre sono sempre alla ricerca di giovani talenti da lanciare. E molti calciatori in erba sognano di sfondare nel grande calcio. Non sarà così, almeno per il momento, per un promettente attaccante che pensava di sostenere un provino con l’Inter. Ma non lo farà in questi giorni.

Interlive racconta la storia di Rento Takaoka, attaccante giapponese 17enne, che si trova in questi giorni a Milano insieme al suo agente. Pare che ai due fosse stato garantito da una agenzia un incontro e un provino con il club nerazzurro. Ma il ragazzo e il suo procuratore hanno poi scoperto che non ci sarà niente di tutto questo.

Domani, dopo aver soggiornato nel capoluogo lombardo a proprie spese, Takaoka e il suo agente ripartiranno. Destinazione Southampton, dove si spera avranno maggior fortuna. L’attaccante, con la nazionale giovanile giapponese, ha vinto la Coppa d’Asia Under 17 da protagonista. E coltiva l’ambizione di poter trovare spazio nel grande calcio europeo.