Ha stregato il Barcellona: colpo Juventus, Giuntoli cala l’asso

Messosi in luce a suon di prestazioni importanti nelle giovanili del Barcellona, avrebbe calamitato l’interesse di diversi club europei, tra cui la Juventus

Il nuovo progetto targato Giuntoli avrà nella prossima estate un autentico banco di prova. Quella che aprirà i battenti, infatti, sarà una sessione di calciomercato di nevralgica importanza nella pianificazione della Juventus. La sostenibilità aziendale, l’abbattimento del monte ingaggi e il ringiovanimento dell’organico non possono non passare da scelte oculate in sede di negoziazioni.

Dopo il vernissage offerto nelle ultime due sessioni, il mercato della Juventus è pronto a decollare. Posto che la qualificazione in Champions League rappresenti un inevitabile punto di non ritorno, qualche linea di tendenza è possibile comunque desumerlo. In quest’ottica, sorprende fino ad un certo punto l’ultima indiscrezione che trapela dalla Spagna. Secondo quanto evidenziato da El Mundo Deportivo, infatti, ci sarebbe anche nella Juventus nella lista dei club interessati al giovane Mika Faye. Protagonista di prestazioni importanti nel Barcellona B, il poliedrico difensore senegalese, che può giocare sia come difensore centrale che come laterale mancino, fa gola a diversi club europei.

Calciomercato Juventus, fari puntati su Mika Faye: sfida a mezza Europa

Da tempo nel mirino del Lens, che ha provato a battere la concorrenza nella scorsa estate mettendo sul piatto un’offerta da 9 milioni di euro, Faye piace e non poco anche al Girona. Né il club transalpino né quello iberico, però, sono riusciti a mettere le mani sull’ultimo talento valorizzato dalla canterà blaugrana. Ecco perché anche la Juventus, a fari spenti, ha cominciato a valutare l’evolvere della situazione per capire i margini di manovra.

Come riferito da El Mundo Deportivo, dalle parti di Torino filtrerebbe un cauto ottimismo sulla possibilità di chiudere positivamente la trattativa. In grado di far pendere l’ago della bilancia dalla loro parte, l’area scouting bianconera starebbe puntando forte sul giovane difensore del Barcellona, al quale avrebbe offerto un percorso di valorizzazione importante. La concorrenza, però, di sicuro non manca. Dal Chelsea al solito Borussia Dortmund, passando per l’inevitabile ritorno di fiamma del Girona che cercherà in tutti i modi di convincere il calciatore. Giuntoli, però, può far saltare il banco, scompaginando le carte in tavola. Sebbene al momento sia solo in uno stato embrionale, la traccia Faye-Juve è da tenere assolutamente in considerazione.