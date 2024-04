Duecento milioni per la Juventus, ora è UFFICIALE

Il comunicato ufficiale della Juventus che confermato la completa sottoscrizione dell’aumento di capitale da duecento milioni di euro

È arrivato il comunicato della Juventus che conferma la sottoscrizione completa dell’aumento di capitale deliberato lo scorso novembre dall’Assemblea degli Azionisti.

In particolare nella nota della società bianconera si legge che “a seguito dell’offerta in Borsa dei diritti di opzione non esercitati durante il periodo di offerta in opzione, l’aumento di capitale sociale in opzione, a pagamento (…) risulta integralmente sottoscritto per n. 126.373.938 azioni, per un controvalore complessivo di € 199.923.569,92”.

Un risultato che, sottolinea la Juventus, “conferma il pieno supporto del mercato nei confronti della Società”. Inoltre nella nota si rimarca come “Citigroup Global Markets Europe AG e UniCredit Bank GmbH, Milan Branch hanno agito in qualità di joint global coordinators nell’ambito dell’aumento di capitale” e che l’attestazione della sottoscrizione “sarà depositata presso il Registro delle Imprese di Torino nei termini di legge”.

Juventus, completato aumento di capitale

L’aumento di capitale si completa quindi con la sottoscrizione del restante 2,4% di azioni messe in circolazione, pari a 6.119.436 diritti di opzione non esercitati, dopo che il 97,6% era già stato sottoscritto dagli azionisti

Per quanto riguarda Exor, ha partecipato all’aumento di capitale per una percentuale del 63,8% per una quota complessiva di 127 milioni di euro. Si tratta del terzo aumento di capitale sottoscritto in circa tre anni per un totale complessivo che arriva a 900 milioni di euro. Nel 2019 sono stati immessi 300 milioni di euro, due anni più tardi 400 milioni e con i 200 milioni di quest’anno si arriva alla cifra complessiva di 900 milioni.