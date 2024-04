Doppia sentenza sul campo: qualificazione in Europa League, ma retrocessione

Il caso agita il campionato: retrocessione in terza serie e qualificazione alla prossima Europa League, ecco costa sta succedendo

Un vero e proprio caso che potrebbe agitare le prossime settimane. La stagione calcistica volge a termine ed è ormai tempo di verdetti: si lotta per ogni obiettivo, dal titolo alla zona Europa, arrivando inevitabilmente a quella retrocessione.

Proprio Europa e retrocessione potrebbero essere clamorosamente legate: la qualificazione alla prossima Europa League, infatti, potrebbe essere seguita dalla retrocessione in Serie C. Un caso assurdo quello che vede protagonista una nobile decaduta del calcio tedesco: il Kaiserslautern. In bacheca il club ha quattro titoli di Germania, due coppe e una Supercoppa, ma ora le cose non vanno per il meglio.

Il club è relegato al terzultimo posto della 2.Bundesliga, la Serie B tedesca e lotta per non retrocedere: nelle ultime giornate deve conservare il punto di vantaggio che ha sull’Hansa Rostock e il penultimo posto che significherebbe retrocessione nella terza serie tedesca. Ma la stessa squadra, allenata da Buck, ha la possibilità di alzare un trofeo e conquistare il pass per l’Europa.

Kaiserslautern, tra rischio Serie C ed Europa League

Incredibilmente, infatti, il Kaiserslautern ha la possibilità di alzare un trofeo in questa stagione: la squadra ha letteralmente sorpreso tutti in Coppa di Germania e ha conquistato l’accesso alla finale di DFN Pokal.

Vincendo, la squadra otterrebbe la qualificazione alla prossima edizione di Europa League, anche se in campionato dovesse retrocedere. Alzare al cielo la coppa, a distanza di 28 anni dall’ultima volta, non sarà impresa molto semplice: avversario del Kaiserslautern il prossimo 25 maggio è il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso, la squadra che è ormai prossima a strappare la Bundesliga al Bayern Monaco.