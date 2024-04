Zidane non ha più dubbi: scelta definitiva sul suo futuro

Dalla Spagna arrivano importanti aggiornamenti sul futuro di Zinedine Zidane. L’ex tecnico del Real Madrid ha messo quest’opzione in cima alle sue priorità

Protagonista di uno dei cicli più vincenti in campo internazionale sulla panchina del Real Madrid, Zinedine Zidane è pronto a lasciarsi alle spalle il periodo sabbatico per lanciarsi in una nuova esperienza. Accostato con forza al Bayern Monaco, l’allenatore transalpino avrebbe le idee piuttosto chiare sul da farsi.

Come evidenziato da “El Mundo Deportivo”, infatti, l’opzione che maggiormente stuzzicherebbe Zidane è quella che lo porterebbe sulla panchina della nazionale francese. Dopo aver rispedito al mittente le diverse proposte ricevute nelle scorse settimane, Zizou vorrebbe coronare il sogno di guidare la panchina dei “Galletti”, diventandone il commissario tecnico. A tal proposito, il cammino della nazionale transalpina ai prossimi Europei potrebbe rivelarsi decisivo. Zidane, infatti, starebbe valutando con attenzione l’evolvere della situazione relativa a Deschamps, il quale è stato blindato dalla Federazione francese con un contratto fino al 2026.

Tuttavia, nel caso in cui l’ex allenatore (tra le altre) della Juventus dovesse terminare anzitempo la sua esperienza alla guida della Nazionale francese, ecco che l’opzione Zidane ritornerebbe prepotentemente in auge. Scenario da monitorare con attenzione, in attesa di sviluppi concreti.