“Sparite dalla Serie A”: bufera Juventus-Lazio, che cosa sta succedendo dopo il match di andata delle semifinali di Coppa Italia

Juventus-Lazio di Coppa Italia non è ancora finita. Non solo in campo, con il secondo atto in programma all’Olimpico il prossimo 23 aprile per decretare la prima finalista della competizione.

Gli ultras biancocelesti, nelle ore successive al match, hanno ‘denunciato’ sui social un episodio avvenuto ieri sera all’Allianz Stadium. Circa 15 tifosi della Lazio lasciati fuori nonostante il biglietto: ai sostenitori biancocelesti non sarebbe stato concesso il cambio nominativo. È quanto denunciato dagli Ultras attraverso una lunga nota pubblicata su Instagram: “Quello che è successo ieri sera allo Juventus Stadium è l’ennesima prepotenza perpetrata dalla Juventus FC ai danni dei tifosi ospiti. 15 tifosi della Lazio sono stati lasciati fuori dai cancelli, pur avendo un biglietto, solo ed esclusivamente perché non gli è stato concessa la possibilità di fare un cambio nome”.

Juventus-Lazio, gli Ultras biancocelesti: "Una società che merita di sparire dalla Serie A". Cos'è successo

“Quello che succede in questo stadio non succede in nessuna parte d’Italia, la prepotenza esercitata dagli steward è figlia dell’arroganza di una società che da anni è irrispettosa verso qualunque tifoso ospite si presenti allo Stadium”, attacca la Curva biancoceleste.

“Non ci piegheremo alle regole assurde di una società priva di una coscienza critica”, conclude il comunicato degli Ultras. I sostenitori biancocelesti auspicano addirittura l’addio della Juventus dal campionato di Serie A: “Una dirigenza che vorrebbe umiliare tutti i tifosi, anche i propri, che merita di sparire dal contesto della Serie A!“.