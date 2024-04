Juventus accerchiata, cessione da oltre 40 milioni: derby infuocato

Protagonista dell’ultima uscita in Coppa Italia, il bianconero è finito nel mirino di una delle big del calcio internazionale. Pronta la maxi offerta.

Quella che sta per aprire ufficialmente i battenti ha tutta l’aria di potersi configurare come un’estate densa di profondi cambiamenti in casa Juventus. Oltre al discorso (tutt’altro che ininfluente) legato alla guida tecnica, per Giuntoli si prospetta una sessione di mercato frenetica sia in entrata che in uscita.

Uno dei calciatori dell’organico bianconero più chiacchierati è sicuramente Gleison Bremer, nel mirino di diversi top club della Premier. Come non citare poi Adrien Rabiot, il cui contratto in scadenza al termine di questa stagione impone valutazioni importanti da parte del club piemontese. Un’altra freccia nell’arco di Allegri per il quale diversi club hanno cominciato a bussare alla porta della Juventus è Andrea Cambiaso. Protagonista nel match contro la Lazio con l’assist al bacio per Federico Chiesa che ha aperto le danze, autore di una stagione importante, Cambiaso è stato sondato in tempi non sospetti anche dal Real Madrid.

Calciomercato Juventus, dalla Spagna: anche l’Atletico Madrid su Cambiaso

Per l’ex Bologna, però, potrebbero materializzarsi i presupposti di un vero e proprio derby di mercato. Secondo quanto evidenziato da todofichajes.com, infatti, sulle tracce del poliedrico esterno bianconero si sarebbe messo anche l’Atletico Madrid.

Secondo il portale iberico, infatti, i Colchoneros sarebbero pronti a mettere sul piatto un’offerta da oltre 40 milioni di euro per sbaragliare la concorrenza e convincere la Juventus a privarsi del proprio gioiello. Sebbene non siano state recapitate ancora comunicazioni ufficiali ai bianconeri, l’intenzione dell’Atletico sarebbe quella di affrettare i tempi per provare ad archiviare positivamente l’affare in tempi relativamente brevi. Individuato da Diego Simeone come l’innesto ideale con cui rivitalizzare la propria batteria di esterni, Cambiaso potrebbe fungere da termometro importante della sfida già rovente sull’asse Atletico-Real. Staremo a vedere cosa succederà.