Juve-Lazio non è finita, presunto caso di razzismo: è giallo sul video

Strascico di polemiche al termine di Juventus-Lazio di Coppa Italia, spunta un video con un presunto caso di razzismo: il giallo

Juventus-Lazio va in archivio con la vittoria bianconera per 2-0 che da’ alla squadra di Allegri un buon vantaggio in vista della gara di ritorno. Ma la semifinale di Coppa Italia disputata allo Stadium potrebbe avere un pesante strascico polemico.

Dopo il caso Acerbi-Juan Jesus che tanto ha fatto discutere, potrebbe esserci nel calcio italiano un nuovo caso di razzismo. Un video circolato sui social e girato da alcuni tifosi bianconeri dalla curva documenterebbe, al momento dell’uscita dal campo di Weston McKennie, sostituito nei minuti finali della partita da Alcaraz, alcuni ululati razzisti che proverrebbero dal settore dei tifosi della Lazio. L’audio del video in questione non è chiarissimo e lascia gli interrogativi aperti. Vicenda da chiarire e per la quale si attende l’eventuale intervento del Giudice Sportivo, che dovrà basarsi su quanto apprenderà dal referto arbitrale e dei delegati di Lega calcio.