I tifosi lo cacciano dalla Juve: Giuntoli risparmia 9 milioni

La Juventus torna a vincere contro la Lazio e intravede la finale di Coppa Italia. Il pubblico bianconero non risparmia però un giocatore di Allegri

“Sono il primo ad essere sulla graticola ma ci sono abituato“. Massimiliano Allegri respira nella conferenza post Lazio dopo giorni caldissimi e complicati per la sua panchina.

Il pubblico dell’Allianz Stadium si divide durante la prima semifinale di Coppa Italia: squadra fischiata copiosamente al termine di un brutto primo tempo, applausi e cori invece all’indirizzo del tecnico dopo il 2-0 firmato dai tenori Chiesa e Vlahovic. I fischi però non mancano per Alex Sandro, beccato dal pubblico al suo ingresso in campo per sostituire Kostic nel finale di partita. Il brasiliano rientrava dopo il problema muscolare che lo aveva tenuto ai box nella sfida di Roma in campionato sempre contro i biancocelesti e come successo in altre circostanze in questa stagione è stato fischiato dai sostenitori presenti all’Allianz Stadium.

Calciomercato Juventus, l’Allianz Stadium non perdona: fischi e addio per Alex Sandro

Fischi che evidentemente non sono piaciuti ad Allegri che ha preso le difese dell’ex Porto: “Dispiace quando è entrato Alex Sandro, che ha giocato 300 partite nella Juve e ha vinto cinque scudetti. I fischi in questo modo penso siano sbagliati, però vanno rispettati i tifosi”.

Il malumore del pubblico testimonia come da tempo ormai sia esaurita la fiducia in Alex Sandro, destinato al termine della stagione a lasciare Torino. Il difensore classe ’91 è in scadenza infatti il prossimo 30 giugno e non rinnoverà il contratto con la ‘Vecchia Signora’. Alex Sandro non rientra nei piani del nuovo ciclo della Juve, indipendentemente dal futuro di Allegri che nelle ultime stagioni lo ha ‘riciclato’ da braccetto sinistro nella linea a tre difensiva. Dopo 9 stagioni è così destinata a terminare la lunga parentesi del giocatore sotto la Mole, con il club bianconero che risparmierà 9 milioni al lordo dall’ingaggio di Alex Sandro.

Giuntoli si è mosso per tempo anticipando l’arrivo di Djalò per rimpiazzare il brasiliano, ma il capo dell’area tecnica della Juventus lavora anche su altri colpi e in cima alla lista resta sempre Calafiori del Bologna.