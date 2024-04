Esami strumentali: UFFICIALE, “interessamento al legamento crociato”

“In accordo con i consulenti ortopedici verrà intrapreso un percorso conservativo. Il quadro verrà monitorato con nuovi esami strumentali nelle prossime settimane”

Tegola pesante per il club di Serie A e il suo allenatore. È arrivato da poco l’esito degli esami strumentali a cui si è sottoposto il calciatore.

Il riferimento è a Gvidas Gineitis, centrocampista del Torino di Ivan Juric infortunatosi in allenamento. Come recita la nota ufficiale dei granata, “Gli accertamenti strumentali – in seguito al trauma distorsivo del ginocchio destro riportato in allenamento – hanno evidenziato un interessamento distrattivo al legamento crociato posteriore“.

Gli accertamenti strumentali cui è stato sottoposto il calciatore Gvidas Gineitis – in seguito al trauma distorsivo del ginocchio destro riportato in allenamento – hanno evidenziato un interessamento distrattivo al legamento crociato posteriore.

“In accordo con i consulenti ortopedici verrà intrapreso un percorso conservativo. Il quadro verrà monitorato con nuovi esami strumentali nelle prossime settimane”, conclude il comunicato del Torino su Gineitis che quest’anno ha collezionato 15 presenze tra Serie A e Coppa Italia. La stagione del lituano potrebbe essere finita qui.