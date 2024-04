‘Avvertimento’ alla Juve: “Esonero Allegri? Ci pensino bene”

Allegri ritrova la vittoria ma appare lontano dalla Juventus del futuro: eppure c’è chi ritiene che sia ancora il tecnico ideale

Una vittoria preziosissima, arrivata al momento giusto, per la Juventus, per ritrovare la giusta rotta, quella contro la Lazio in Coppa Italia. Non soltanto perché il 2-0 avvicina in maniera consistente la finale di maggio e la possibilità di vincere un trofeo.

Massimiliano Allegri respira, dopo il momento più difficile di questa stagione. Per le prossime gare, si può tornare a guardare agli eventi con maggior fiducia. In prospettiva, comunque, il destino del livornese pare segnato. Thiago Motta in pole per la panchina della Juventus, come riportato sulle pagine di Calciomercato.it. Ma per Allegri ci sono ancora diversi estimatori.

Juventus, senti Paganin: “Un allenatore migliore di Allegri? Difficile”

Come Massimo Paganin, commentatore di ‘Mediaset’, intervistato da ‘Tv Play’ e per il quale la decisione di cambiare guida tecnica, per la Juventus, non andrebbe presa a cuor leggero, anzi.

“Non è semplice allenare la Juventus – ha spiegato – Allegri ha dimostrato le sue capacità anche fuori dal campo, considerato il tasso tecnico della squadra il suo rendimento è buono. La decisione della società dovrà essere ponderata nel modo giusto, cambiare andrà fatto in un’ottica migliorativa. Se si deve prendere un altro allenatore, si dovrà prendere uno più bravo di Allegri e non sarà facile”.